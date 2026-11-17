Este viernes 20 de noviembre se llevará a cabo una mesa panel denominada “Atención de salud en quichua” sobre la importancia de la comunicación y el reconocimiento de las particularidades culturales de las comunidades quichuahablantes en el sistema sanitario.

Hoy 19:37

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) realizará este viernes 20 de noviembre una mesa panel denominada “Atención de salud en quichua”, destinada a analizar la importancia de la comunicación y el reconocimiento de las particularidades culturales de las comunidades quichuahablantes en el sistema sanitario.

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La actividad se desarrollará de 9 a 12 en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Facultad y reunirá a profesionales de medicina, obstetricia y enfermería que compartirán experiencias de atención en distintos puntos de la provincia.

En una entrevista con Radio Universidad, la licenciada en Obstetricia y técnica en Educación Intercultural Bilingüe con mención en Quichua, Daniela Navarrete, explicó que el encuentro busca abordar situaciones cotidianas que pueden presentarse cuando los pacientes utilizan expresiones en quichua para comunicar síntomas, describir sus problemas de salud o transmitir conocimientos propios de sus comunidades.

La profesional, que se desempeña en Campo Gallo, destacó que comprender la lengua y las prácticas culturales de los pacientes resulta fundamental para mejorar la comunicación y garantizar que reciban información clara sobre sus diagnósticos y tratamientos.

A partir de su experiencia en el interior provincial, Navarrete señaló que la formación de los profesionales de la salud también debe contemplar los conocimientos y las particularidades de los territorios donde desarrollarán su trabajo. En ese sentido, planteó la necesidad de incorporar una mirada intercultural que permita enriquecer las prácticas de atención a partir del intercambio con las comunidades.

La mesa panel contará con la participación de Boris Enríquez, médico psiquiatra y diplomado en Lengua Quichua; Mario Vizgarra, licenciado en Obstetricia y diplomado en Lengua Quichua; Daniela Navarrete; y Héctor Landriel, técnico superior en Enfermería de la Posta Sanitaria de Mistol Pozo, departamento Salavina. La moderación estará a cargo del docente de la UNSE Héctor Andreani.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes y profesionales de las distintas carreras de salud, trabajadores del sistema sanitario provincial y público interesado en la temática.

La actividad es organizada por el Grupo de Estudios de Lenguas y Sociedades (GELyS), las carreras de Licenciatura en Educación Intercultural y Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe con mención en Lengua Quichua, y el Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología Dr. Orestes Di Lullo, de la Facultad de Humanidades de la UNSE.

La participación es abierta y se entregarán certificados de asistencia.