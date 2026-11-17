Los Heat estrenarán este miércoles una cancha completamente personalizada, camisetas exclusivas y una ambientación inspirada en el videojuego. El partido comenzará a las 21, hora argentina, mientras toda Miami se prepara para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Hoy 13:35

La expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) llegó hasta la NBA. Los Miami Heat se preparan para vivir una noche inédita este miércoles 18 de noviembre, cuando reciban a Milwaukee Bucks en un Kaseya Center transformado en Vice City, la ciudad ficticia del esperado videojuego de Rockstar Games.

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El encuentro, correspondiente a la temporada regular de la NBA, comenzará a las 21 horas de Argentina y servirá como presentación oficial de toda la ambientación que la franquicia de Florida preparó especialmente para la ocasión. La iniciativa se desarrollará apenas unas horas antes del estreno de GTA VI, previsto para el jueves 19 de noviembre.

Bajo el nombre “A Night in Vice City”, Miami Heat y Rockstar Games organizaron una experiencia que combina básquet, videojuegos y entretenimiento. La cancha fue completamente personalizada con la estética de GTA VI, mientras que los jugadores utilizarán uniformes exclusivos y el estadio contará con numerosas intervenciones inspiradas en el universo de Grand Theft Auto.

Una cancha de GTA VI y camisetas exclusivas para enfrentar a Milwaukee Bucks

Uno de los principales atractivos del partido será el nuevo diseño de la cancha del Kaseya Center, que incorporará una identidad visual especial relacionada con Vice City. La transformación permitirá que el encuentro entre Miami y Milwaukee se dispute en un escenario completamente diferente al habitual.

Los jugadores de los Heat estrenarán camisetas negras con detalles en rosa intenso, una combinación que recupera los colores característicos de Miami y la estética del videojuego. Las prendas incluyen referencias gráficas a las calles de la ciudad y forman parte de una colección de edición limitada.

La propuesta también estará acompañada por elementos visuales especiales, música y actividades para los aficionados que asistan al encuentro. El objetivo es que los espectadores experimenten una jornada que trascienda el partido de básquet y los introduzca en el universo de Vice City.

El ala-pívot Keshad Johnson destacó el estilo de los uniformes y expresó: “Tiene una especie de vibra de forajido. Eso es lo que queremos mostrar cuando estemos en la cancha”.

El Kaseya Center y sus alrededores se transforman en Vice City

La ambientación no se limita al campo de juego. El estadio ya luce un enorme cartel con la inscripción “Welcome to Vice City” instalado sobre su techo, mientras distintos sectores del recinto y sus alrededores incorporaron elementos promocionales vinculados con GTA VI.

En la plaza exterior está prevista la exhibición de vehículos inspirados en la saga, como el Grotti Cheetah y el Albany Manana, dos modelos reconocidos dentro del universo de Grand Theft Auto.

Además, el evento incluirá intervenciones visuales, actividades especiales y espacios vinculados con la identidad del videojuego. La propuesta busca recrear parte de la atmósfera de Vice City, aprovechando que la ciudad ficticia está inspirada precisamente en Miami.

Jennifer Alvarez, directora creativa de Miami Heat, destacó la magnitud de la iniciativa: “Vamos a ofrecer una experiencia que nadie ha tenido en un partido de la NBA”.

Toda Miami se suma a la llegada de GTA VI

La campaña promocional también se extendió a diferentes sectores de la ciudad. Miami y Miami Beach comenzaron a incorporar carteles, murales e intervenciones artísticas que reproducen la estética de Vice City, con especial protagonismo de los colores neón y las referencias urbanas del videojuego.

El condado de Miami-Dade alcanzó un acuerdo por 3,9 millones de dólares con Rockstar Games para desarrollar distintas acciones publicitarias. Entre ellas se destacan las instalaciones en el Kaseya Center y las intervenciones en espacios públicos.

En sectores como Wynwood, reconocido por sus murales, se desplegaron piezas artísticas inspiradas en GTA VI. También se incorporaron elementos promocionales en playas, espacios turísticos y el transporte público de Miami Beach.

Incluso algunos establecimientos privados decidieron participar de la campaña. El reconocido club nocturno E11EVEN Miami adoptará temporalmente el nombre NINE1NINE, su equivalente dentro del videojuego, y organizará una celebración especial por el lanzamiento.

Una noche especial en la NBA antes del estreno de GTA VI

La colaboración entre Miami Heat y Rockstar Games comenzó a gestarse después de que los responsables de la franquicia observaran una representación digital del Kaseya Center en el primer tráiler de GTA VI, publicado en diciembre de 2023.

La propuesta también recupera la relación histórica del equipo con la estética Miami Vice, utilizada en distintas colecciones de uniformes desde 2017.

Con una cancha completamente intervenida, camisetas diseñadas para la ocasión y una ciudad ambientada como el escenario del videojuego, Miami Heat recibirá este miércoles a Milwaukee Bucks en una jornada especial que unirá a la NBA con uno de los lanzamientos más esperados de la industria del entretenimiento.

El partido comenzará a las 21 horas de Argentina y se disputará en la víspera del lanzamiento oficial de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.