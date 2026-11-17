El entrenador del Profe destacó la recuperación anímica y futbolística de sus jugadores después de eliminar a Alvarado en Mar del Plata y expresó su ilusión por seguir avanzando en la Reválida del Federal A.

Hoy 19:03

Sarmiento de La Banda atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y mantiene intacta la ilusión de luchar por el ascenso a la Primera Nacional. Luego de conseguir la clasificación a las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, tras empatar sin goles frente a Alvarado en Mar del Plata, el entrenador Julio Díaz analizó el presente del equipo y destacó el trabajo realizado para recuperar la confianza del plantel.

En diálogo con el programa El Dueño de la Tarde, de Radio Panorama, el director técnico expresó su satisfacción por haber superado una serie exigente, especialmente por las dificultades que debió afrontar su equipo durante el encuentro disputado en el estadio José María Minella.

"La verdad que fue algo muy lindo. Nos propusimos lograr la clasificación y pudimos sostener el arco en cero. Jugamos con uno menos casi 20 minutos y tuvimos que sostener el resultado, que tampoco es un detalle menor", expresó Díaz.

La recuperación de la confianza, una de las claves de Sarmiento

El entrenador recordó cómo encontró al plantel cuando asumió la conducción técnica, hace poco más de dos meses, y explicó que uno de sus principales objetivos fue reconstruir la confianza de los jugadores.

"Soy un convencido de que el jugador que recupera la confianza se potencia, empieza a creer en él y se anima a hacer cosas que a veces, cuando no tiene confianza, no las hace", aseguró.

En ese sentido, reconoció que el conocimiento previo de gran parte del plantel facilitó su trabajo y permitió identificar las condiciones que podía ofrecer cada futbolista.

"Hace un poco más de 60 días, cuando asumimos, este plantel estaba caído desde lo anímico y desde lo futbolístico. No había cumplido objetivos y había que empezar a recuperar la confianza, el tema físico, mental, futbolístico y táctico", explicó.

Díaz destacó especialmente el compromiso de sus dirigidos para revertir aquella situación y sostuvo que los principales responsables del presente son los propios jugadores.

"Hoy el equipo está fuerte mentalmente, la idea futbolística está clara y se conjugan una serie de cosas. Los grandes responsables son ellos, porque uno puede trazar un camino y guiar hacia un destino, pero si ellos no tienen la decisión, nos quedamos en el intento", remarcó.

La fortaleza de jugar en La Banda

Otro aspecto que el entrenador consideró fundamental fue la recuperación de la localía, una característica que Sarmiento había perdido durante parte de la temporada.

"Hoy Sarmiento ha empezado a recuperar lo que en algún momento era su reducto inexpugnable. Nos estamos haciendo fuertes de local. Le ganamos 3-0 a Atenas, que nos permitió sostener el pase por esa diferencia de gol, y le ganamos a Alvarado con un resultado que, a mi entender, debería haber sido más amplio", sostuvo.

El técnico recordó que durante su anterior etapa al frente del equipo, Sarmiento había construido una importante fortaleza jugando en su estadio, algo que buscó recuperar desde su regreso.

"Era una de las cosas en las que yo insistía: nosotros en nuestra casa debíamos ser fuertes, debíamos recuperar esa mística. Hoy creo que estamos recuperando eso y lo bueno es que el equipo tiene confianza", agregó.

La serie frente a Alvarado y la importancia de los jugadores

Al analizar la clasificación frente al conjunto marplatense, dirigido por el santiagueño Pablo Martel, Díaz consideró que Sarmiento logró imponer su propuesta futbolística y que fue superior en el desarrollo global de la eliminatoria.

"Creo que nosotros propusimos un juego agresivo, ofensivo, y que en todo momento lo fuimos a buscar. Quizás eso los sorprendió y por ahí estuvo la clave, porque el pase se consiguió en los 180 minutos. En el balance final creo que fuimos más que Alvarado", afirmó.

También explicó que, más allá de los planteos tácticos, considera determinante la capacidad individual de los futbolistas.

"Uno puede establecer una estrategia, una táctica o un determinado sistema, pero creo que la impronta del jugador está por encima de cualquier sistema. Por eso creo mucho en los jugadores y en darles confianza", señaló.

En ese contexto, destacó las cualidades de Coco Roldán, a quien consideró una pieza importante dentro de su propuesta.

"Coco tiene una gama de recursos notables para la categoría. Tiene enganche, remate, duelo individual, cambios de frente y pelota parada. Cuando está fino y está bien, es un argumento mágico", elogió.

El entrenador también explicó que pretende un equipo capaz de construir juego mediante la circulación de la pelota, aprovechando las condiciones técnicas de sus futbolistas.

"Nosotros somos un equipo que asocia un poco más, que hace transiciones rápidas por afuera, pero después de elaborar y construir. Tenemos gente de buen pie y la identidad pasa por hacer circular la pelota, moverla, asociarse y después lastimar con alguna transición o pase en profundidad", detalló.

El malestar por lo sucedido en Mar del Plata

Durante la entrevista, Díaz también se refirió a las situaciones que atravesó la delegación de Sarmiento durante su estadía en Mar del Plata y manifestó su disconformidad con algunos episodios ocurridos antes y durante el partido.

"No me gusta hablar de estas cosas. Creo que las chicanas, las artimañas y el folclore del fútbol se terminan cuando la pelota empieza a rodar. A mí me gusta que se defina adentro de la cancha, que gane el mejor, el que haga los méritos necesarios", expresó.

El entrenador confirmó que la delegación sufrió molestias durante la madrugada previa al encuentro, además de inconvenientes para ingresar al estadio.

"Tuvimos pirotecnia a las dos y media de la mañana y también inconvenientes para ingresar", relató.

Sin embargo, lo que más le molestó fue una situación que vivió luego de ser expulsado durante el encuentro. Según explicó, permaneció alrededor de 15 minutos sin poder observar el partido, debido a que el personal de seguridad le exigía quedarse en el vestuario.

"Estuve 15 minutos del segundo tiempo, como técnico de Sarmiento, sin poder ver el partido para comunicarme con el banco e intentar hacer algún cambio. La seguridad de Alvarado me exigía que me quedara en el vestuario", denunció.

Díaz aseguró que su intención era trasladarse a la platea para seguir el desarrollo del encuentro y mantener contacto con sus colaboradores.

"No creo que en ninguna cancha del mundo un técnico al que expulsan no pueda continuar viendo el partido desde la tribuna o desde algún sector. Es una cosa insólita y me duele porque atenta contra la esencia del fútbol", cuestionó.

La ilusión de seguir avanzando en la Reválida

Con la clasificación asegurada, Sarmiento ya piensa en las semifinales de la Reválida ante Cipolletti, donde buscará dar otro paso hacia el objetivo de pelear por el ascenso.

Díaz destacó el entusiasmo que se vive en La Banda y manifestó su deseo de continuar por el mismo camino, acompañado por el respaldo de los hinchas.

"Ojalá que sigamos por este camino y que a la gente que está ilusionada en La Banda le podamos dar el domingo la posibilidad de un triunfo", expresó.

Respecto del próximo compromiso, adelantó que el encuentro se disputaría el domingo, aunque al momento de la entrevista todavía no estaba confirmado el horario.

De esta manera, Sarmiento afrontará una nueva instancia decisiva con la confianza renovada, respaldado por una campaña en la que logró superar eliminatorias exigentes y recuperar el protagonismo en la lucha por el ascenso.