La Policía realizó allanamientos simultáneos en tres barrios de la ciudad. Entre los detenidos hay 11 hombres y 7 mujeres. Durante los procedimientos incautaron machetes, cuchillos, hachas, rifles de aire comprimido y prendas policiales.

Hoy 23:21

Un importante operativo policial desplegado durante la tarde de este lunes 16 de noviembre en la ciudad de Frías terminó con 18 personas detenidas y aprehendidas, en el marco de la investigación por los violentos enfrentamientos registrados en el barrio Las Violetas, que habían generado preocupación entre los vecinos.

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Los procedimientos consistieron en allanamientos simultáneos en distintos domicilios de los barrios Centenario, Las Violetas y Sumampa, donde efectivos de la Policía de Santiago del Estero realizaron registros y secuestraron numerosos elementos de interés para la causa.

Según la información oficial, los operativos permitieron concretar la detención y aprehensión de 11 hombres y 7 mujeres, quienes quedaron a disposición de la Justicia por su presunta vinculación con los hechos de violencia investigados.

En un primer momento, las autoridades habían informado que nueve hombres fueron alojados en la Alcaidía de la Departamental N° 7. Sin embargo, durante las horas posteriores se concretaron otras dos detenciones, elevando a 18 el total de personas involucradas que quedaron bajo custodia policial.

Secuestraron machetes, cuchillos, rifles y prendas policiales

Durante las requisas realizadas en los diferentes inmuebles, los uniformados encontraron y secuestraron cuchillos, machetes, hachas, elementos punzantes y armas de fabricación casera tipo gomera, que habrían sido utilizados o podrían estar relacionados con los enfrentamientos investigados.

Asimismo, se incautaron rifles de aire comprimido, accesorios y distintas prendas de vestir policiales, elementos que serán incorporados a las actuaciones judiciales para establecer su procedencia y posible vinculación con los hechos.

Los allanamientos se concretaron como parte de las medidas dispuestas para identificar a los participantes de los enfrentamientos ocurridos en el barrio Las Violetas, donde, según las primeras investigaciones, se habrían utilizado armas blancas y elementos de fabricación casera.

El despliegue policial abarcó varios sectores de la ciudad y permitió avanzar en la recolección de elementos que serán analizados en el marco de la causa.

La investigación continúa abierta

Tras los procedimientos, las 18 personas detenidas y aprehendidas quedaron a disposición de la Justicia, mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar el grado de participación de cada una en los enfrentamientos.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Frías, con intervención del Juzgado de Control y Garantías de la Circunscripción Choya y Guasayán, organismos que supervisan las actuaciones y las medidas correspondientes.

Desde la fuerza policial señalaron que los procedimientos forman parte de las acciones destinadas a esclarecer los episodios de violencia registrados en Las Violetas y prevenir nuevos enfrentamientos en la ciudad de Frías.