La Policía detuvo a un adolescente de 17 años en una zona rural de Chañar Pozo de Abajo. Además, uno de los heridos recibió el alta médica y quedó aprehendido. Buscan a otros posibles involucrados en el violento episodio ocurrido el domingo en Haipa Puca.

Hoy 22:56

La investigación por el sangriento enfrentamiento ocurrido en Haipa Puca, departamento Río Hondo, que terminó con la muerte de un hombre de 45 años, registró importantes avances durante las últimas horas. La Policía logró detener a un adolescente de 17 años, mientras que otro de los involucrados fue aprehendido tras recibir el alta médica. De esta manera, la causa cuenta con tres detenidos y un aprehendido.

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El violento episodio se produjo el domingo 15 de noviembre, alrededor de las 18, en el cruce de Haipa Puca, donde perdió la vida Aldo Leonide Sosa, de 45 años, conocido como "Rafa", quien sufrió graves heridas de arma de fuego y de arma blanca.

Según la información policial, el nuevo detenido es un menor de 17 años que fue localizado en una zona rural de Chañar Pozo de Abajo. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Homicidios y Delitos Complejos, con colaboración de otras dependencias. Su identidad permanece bajo reserva por tratarse de un adolescente.

Los otros dos detenidos son Damián Arnaldo Suárez, alias "Piky", de 43 años, y Franco Jorge Ovejero, de 23 años, ambos domiciliados en la localidad de Tusca Pozo y vinculados a la investigación por disposición judicial.

Por otra parte, Héctor Nahuel Sosa, quien resultó herido durante el enfrentamiento al recibir un disparo en la pierna derecha, fue asistido en el CIS Termas. Tras recibir el alta médica, quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía interviniente.

Un ataque con disparos y una herida cortante en el cuello

De acuerdo con las actuaciones, Aldo Sosa fue atacado en circunstancias que todavía se investigan. Durante el enfrentamiento recibió un disparo en la región abdominal, con orificio de salida en la zona lumbar, además de una profunda herida cortante en el cuello.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

Uno de los testimonios incorporados a la causa corresponde a Ángel David Gerez, hijo de la víctima, quien manifestó que circulaba junto a su padre en una motocicleta cuando fueron alcanzados por varios hombres que se desplazaban en otros rodados.

Según su declaración, uno de los atacantes habría efectuado disparos contra su padre, provocando que cayera al suelo. El joven también relató que, al intentar intervenir, fue derribado y amenazado con un arma de fuego, mientras su progenitor era agredido con un elemento cortante.

Asimismo, indicó que logró buscar ayuda y que Héctor Nahuel Sosa habría intervenido en defensa de su padre, circunstancia en la que también resultó herido de bala. Esta versión deberá ser contrastada con las demás pruebas reunidas durante la investigación.

Secuestraron armas, municiones y tres motocicletas

En el marco de los procedimientos, los investigadores concretaron el secuestro de armas de fuego, municiones, prendas de vestir y motocicletas que podrían estar vinculadas al enfrentamiento.

Entre los elementos encontrados se destacan cinco vainas servidas con inscripción OA, dos cartuchos detonados de escopeta calibre 16, una escopeta Centauro calibre 16 y una carabina de 12 milímetros con culata de madera.

También fueron secuestradas una motocicleta Motomel Skua 150 cc roja y negra, una Corven 150 cc roja, ambas sin dominio, y una Yamaha Crypton negra con patente colocada, además de distintas prendas de vestir y calzados.

Todos estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para establecer su posible relación con el ataque y determinar la participación de los involucrados.

Investigan si el enfrentamiento comenzó por el presunto robo de un animal

Una de las hipótesis que analizan los investigadores apunta a que el violento conflicto podría haberse originado por un presunto reclamo relacionado con la sustracción de un animal mular, hecho que habría sido atribuido a la víctima días antes del enfrentamiento.

Esta circunstancia surge de testimonios incorporados al expediente, aunque todavía no fue confirmada como el móvil del crimen y continúa siendo materia de investigación.

Mientras tanto, la Policía busca a otras personas que habrían participado del episodio y que ya estarían identificadas. Sus identidades se mantienen bajo reserva para evitar que se entorpezcan los procedimientos pendientes.

La causa se encuentra bajo la intervención del fiscal Dr. Gustavo Montenegro, quien dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia, además de nuevas pericias, relevamientos y declaraciones testimoniales para reconstruir lo sucedido y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.