La actriz y conductora fue homenajeada en la Legislatura de Buenos Aires por su trayectoria artística. La ceremonia también distinguió su programa de televisión, su serie de Netflix y la obra teatral “Cuestión de género”.

Hoy 22:35

Moria Casán vivió una jornada especial este lunes al ser declarada Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante una ceremonia realizada en la Legislatura porteña que reunió a familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La distinción, establecida mediante la Declaración 695/2026, reconoció su extensa trayectoria en el teatro, la televisión y el entretenimiento argentino. Por primera vez, el cuerpo legislativo entregó cuatro reconocimientos en un mismo acto, todos vinculados con la carrera de la artista.

Además del homenaje a su figura, fueron declaradas de interés cultural la obra teatral "Cuestión de género" y la serie "Moria", de Netflix, mientras que su programa "La mañana con Moria", emitido por Eltrece, recibió una mención especial.

Una ceremonia rodeada de famosos y familiares

El encuentro contó con la presencia de su pareja, Pato Galmarini, y su hija, Sofía Gala Castiglione, quien asistió junto a sus hijos y su novio.

También participaron personalidades como José María Muscari, Marcelo Polino, Ángel de Brito, Leticia Brédice, Nora Cárpena, Teté Coustarot, Héctor Maugeri y Stefy Xipolitakis, entre otros invitados.

La ceremonia comenzó con un video que repasó los momentos más destacados de su carrera. En las imágenes, Moria se presentó con su habitual humor como "Tutankamoria" y se definió como "el último exponente de una raza en extinción".

El momento culminó con una frase que despertó una ovación entre los presentes: "Soy lo que soy por ustedes".

Los recuerdos de una carrera que marcó al espectáculo argentino

Durante su discurso, la artista repasó diferentes etapas de su trayectoria, desde su debut teatral hasta algunas de las producciones más importantes de su carrera.

Recordó especialmente su participación en "Brujas", la exitosa obra que protagonizó junto a Thelma Biral, Nora Cárpena, Susana Campos y Graciela Dufau, y que se convirtió en uno de los grandes hitos del teatro argentino.

También mencionó sus experiencias en producciones como "Julio César" y "The Hole", además de bromear sobre su presente como conductora de televisión a los 80 años.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando habló de "Cuestión de género", la obra que protagoniza junto a Jorge Marrale, Ariel Pérez de María y Paula Kohan, bajo la dirección de Nelson Valente.

Moria relató que un espectador se le acercó emocionado después de una función para agradecerle la visibilidad que la historia brinda a las personas trans.

"Por una obra, una hora y media, logramos que la gente se sienta comprendida", expresó.

Sorpresas, rosas y una coronación especial

La celebración también tuvo lugar para el humor cuando apareció sorpresivamente Gustavo Moro, reconocido transformista que imita a la artista, para protagonizar un divertido intercambio con la homenajeada.

Además, Moria recibió 34 rosas, una por cada año de la obra "Brujas", en un gesto que recordó su extensa trayectoria teatral.

El cierre llegó con una coronación simbólica a cargo de su asistente Galo Sotto y su nieto Dante Della Paolera, mientras sonaba "Strong Enough", de Cher.

Entre aplausos y ovaciones, la ceremonia concluyó con una frase que resumió el espíritu del homenaje: "Larga vida a la reina".