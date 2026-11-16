Los servicios de inteligencia identificaron posibles objetivos en Washington y advirtieron sobre el uso de armas químicas o bombas con material radiactivo. La Casa Blanca aseguró que, por el momento, no existen amenazas creíbles de un ataque inminente.

Hoy 21:41

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos detectaron indicios de que Irán estaría preparando posibles ataques contra altos funcionarios del gobierno de Donald Trump en Washington, mediante el uso de bombas con material radiactivo o armas químicas. La información encendió las alertas de seguridad nacional y motivó reuniones de emergencia para evaluar eventuales medidas de protección.

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De acuerdo con los datos proporcionados por siete funcionarios estadounidenses, los informes de inteligencia incluyen objetivos y ubicaciones específicas en la capital norteamericana. Sin embargo, las autoridades aclararon que no existen evidencias de que Teherán haya tomado una decisión definitiva para ejecutar los ataques ni señales de una operación inminente.

La información indica que Irán estaría evaluando distintas alternativas de represalia contra Estados Unidos, en medio de la creciente tensión militar y diplomática entre ambos países. Durante la última semana, funcionarios de seguridad mantuvieron encuentros para analizar los posibles escenarios y diseñar planes de contingencia.

Frente a estas revelaciones, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, aseguró que la administración estadounidense mantiene una vigilancia permanente sobre cualquier posible amenaza, aunque buscó transmitir tranquilidad respecto de la situación actual.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno continúa monitoreando los riesgos, pero remarcó que "por el momento no existen amenazas creíbles contra el territorio nacional".

La preocupación por una posible bomba radiactiva

Uno de los principales puntos de preocupación de los organismos de inteligencia es la posibilidad de que se utilice una bomba sucia, un dispositivo que combina explosivos convencionales con materiales radiactivos.

A diferencia de una bomba nuclear, este tipo de artefacto no produce una explosión mediante una reacción nuclear, sino que utiliza una detonación convencional para dispersar sustancias radiactivas y contaminar el área afectada.

Según las evaluaciones de seguridad, un ataque de estas características podría provocar víctimas por la explosión y generar contaminación radiactiva en sectores urbanos, con consecuencias sanitarias y ambientales.

Otro aspecto que genera inquietud es la posibilidad de que materiales destinados a fabricar estos dispositivos ya se encuentren dentro del territorio estadounidense. Los organismos de inteligencia habrían interceptado comunicaciones iraníes en las que se menciona esa alternativa, aunque los funcionarios consultados mantienen diferencias sobre la credibilidad de esos datos.

Las autoridades también analizan si Irán cuenta con la capacidad operativa necesaria para concretar un atentado de semejantes características. Hasta el momento, no se confirmó la existencia de explosivos preparados ni de una operación lista para ejecutarse.

Refuerzan la seguridad de funcionarios estadounidenses

La preocupación por posibles atentados ya tuvo consecuencias en las medidas de protección de integrantes del gobierno de Donald Trump. La semana pasada, el Servicio Secreto trasladó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una residencia militar por razones de seguridad.

Los organismos estadounidenses mantienen bajo análisis posibles amenazas contra funcionarios actuales y anteriores de la administración republicana. Entre los antecedentes investigados figura un presunto intento de organizar el asesinato de Donald Trump durante 2024.

En paralelo, funcionarios de inteligencia solicitaron al Congreso estadounidense la renovación de herramientas legales que permiten monitorear comunicaciones extranjeras vinculadas con eventuales amenazas terroristas.

El pedido fue impulsado por el fiscal general Todd Blanche, el director de Inteligencia Nacional Jay Clayton y el director de la CIA John Ratcliffe, quienes advirtieron sobre los riesgos que podría implicar la pérdida de determinadas facultades de vigilancia.

Crece la tensión militar entre Estados Unidos e Irán

Las advertencias se producen en un contexto de enfrentamiento militar y presión económica entre Washington y Teherán, con el estrecho de Ormuz como uno de los principales focos de conflicto.

Además de las posibles operaciones en territorio estadounidense, los organismos de seguridad investigan información que sugiere que Irán podría utilizar armas químicas contra tropas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente.

Ante ese escenario, las autoridades trabajan en planes destinados a mejorar la protección del personal militar, diplomático y de inteligencia que permanece en la región.

Mientras tanto, las negociaciones para reducir las hostilidades y resolver el bloqueo del estrecho de Ormuz continúan sin avances decisivos. La posibilidad de nuevos ataques representa un factor adicional de preocupación para las autoridades de ambos países.

Por su parte, la representación iraní ante las Naciones Unidas rechazó las acusaciones y sostuvo que considera ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia.

De esta manera, Estados Unidos mantiene bajo evaluación los informes de inteligencia y las posibles medidas preventivas, aunque las autoridades insisten en que no existe, por ahora, una amenaza creíble e inmediata de un atentado en Washington.