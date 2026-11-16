La víctima realizaba tareas rurales en la localidad de Yavi cuando recibió una descarga eléctrica durante una tormenta. Su hija la encontró sin vida y alertó a la Policía.

Hoy 21:29

Una mujer de 59 años murió tras ser alcanzada por un rayo mientras realizaba trabajos rurales cerca de un río en la provincia de Jujuy. El trágico episodio ocurrió el pasado sábado 14 de noviembre en la localidad de Yavi, ubicada en la región de la Puna, en medio de una tormenta eléctrica.

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La víctima fue identificada como Paulina Ester Tolaba, quien se encontraba trabajando en la construcción de una acequia a orillas del río Yavi cuando habría recibido una descarga eléctrica que le provocó la muerte en el lugar.

El hecho salió a la luz cuando su hija comenzó a preocuparse porque la mujer no regresaba a su vivienda. Ante la demora, decidió acercarse hasta el sector donde estaba trabajando y se encontró con la dramática escena: su madre permanecía tendida en el suelo y sin signos vitales.

La joven dio aviso a las autoridades alrededor de las 23 del sábado, lo que motivó la intervención inmediata de los efectivos policiales.

De acuerdo con la información aportada por la portavoz policial Vanesa Lobo, la mujer estaba realizando tareas específicas del campo en las inmediaciones del río cuando se produjo la descarga atmosférica.

Al arribar al lugar, el personal interviniente constató que Tolaba ya no presentaba signos vitales. Según el relato de su hija, el impacto del rayo le habría provocado la muerte de manera instantánea.

Posteriormente, personal del Departamento de Criminalística realizó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento. También participaron efectivos de Bomberos de la Policía y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Una vez finalizadas las tareas en el lugar, los Bomberos trasladaron el cuerpo hasta la morgue del Hospital Jorge Uro, en la ciudad de La Quiaca, donde los familiares realizaron el reconocimiento y estaba prevista la realización de un examen cadavérico.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional N° 17, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de completar las diligencias correspondientes y determinar oficialmente las circunstancias de la muerte.