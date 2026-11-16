El Presidente brindó un discurso ante empresarios en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, donde defendió su programa económico, destacó la importancia del crecimiento y cuestionó las propuestas de devaluación y expansión del consumo.

Hoy 21:33

El presidente Javier Milei aseguró este lunes 16 de noviembre que la Argentina está encaminada hacia una etapa de crecimiento económico sostenido, durante un discurso que brindó en la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), realizada en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

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Ante representantes del sector empresarial, el mandatario defendió el rumbo de su gestión y expresó su optimismo sobre las perspectivas del país. "La Argentina está sentando las bases de un siglo de oro", afirmó al comenzar su exposición.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Durante su intervención, adelantó que el eje central de su discurso estaría puesto en el crecimiento económico y en las condiciones necesarias para alcanzarlo.

En ese sentido, sostuvo: "No se discute la coyuntura, no se discute la crisis. Hoy hay discusiones que valen la pena, porque el progreso solo se logra con crecimiento económico. Y me encanta el tema, porque es mi especialidad".

Uno de los principales puntos de su exposición estuvo relacionado con la oferta de bienes y servicios como motor del crecimiento. Milei consideró que los problemas económicos no pueden resolverse únicamente mediante políticas destinadas a estimular el consumo.

Al analizar el escenario internacional, el Presidente señaló que las restricciones en la oferta provocaron aumentos de precios y llevaron a distintos bancos centrales a incrementar las tasas de interés. En ese contexto, cuestionó las propuestas de algunos economistas argentinos.

"Hubo problemas en la contracción de oferta en el mundo y los precios subieron, los bancos centrales subieron la tasa de interés. Pero increíblemente los economistas argentinos ofrecen como solución un push de demanda", manifestó.

Para el mandatario, la desregulación económica y la reducción de impuestos son herramientas fundamentales para impulsar la actividad productiva. "La contracción de oferta no se trabaja con expansión de demanda: se trabaja desregulando y bajando impuestos", remarcó.

Por otra parte, Milei rechazó las recomendaciones de avanzar con una devaluación del peso y defendió la política cambiaria de su administración.

"Y quieren devaluar. Nosotros compramos divisas. Pero la devaluación generaría una contracción de la oferta y la demanda", sostuvo ante los empresarios presentes.

Finalmente, el Presidente volvió a cuestionar los diagnósticos económicos que plantean soluciones diferentes a las impulsadas por su Gobierno. "Todas las recomendaciones están equivocadas. Los economistas leen mal la coyuntura, por eso quiero hablar de crecimiento económico", concluyó sobre ese punto de su exposición.

De esta manera, Javier Milei reafirmó su apuesta por las reformas estructurales, la desregulación y la reducción de la carga impositiva como pilares de su estrategia para promover el crecimiento de la economía argentina.