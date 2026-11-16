La insólita escena ocurrió sobre la avenida 2 de Septiembre y quedó registrada en un video. Los conductores trasladaban una chapa de grandes dimensiones mientras circulaban en sus respectivas motocicletas.

Hoy 21:20

Una insólita escena quedó registrada en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, donde dos motociclistas fueron filmados mientras trasladaban una lámina de chapa de grandes dimensiones por encima de sus cabezas, en una maniobra tan curiosa como peligrosa.

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El particular episodio ocurrió sobre la avenida 2 de Septiembre, donde los conductores sorprendieron por la improvisada manera que encontraron para transportar el material.

En las imágenes se observa que cada motociclista circulaba en uno de los extremos de la chapa, sosteniéndola por encima de sus cabezas mientras avanzaban por la avenida. De esta manera, ambos vehículos trasladaban la misma estructura, en una maniobra que requería mantener la coordinación durante el recorrido.

La llamativa situación no pasó inadvertida y fue captada en video por un testigo, que registró el curioso traslado en plena vía pública.

Más allá de lo pintoresco de la escena, la maniobra representaba un riesgo para los propios motociclistas y para otros conductores, debido a las dimensiones de la chapa y la dificultad para mantener el control de los rodados ante cualquier movimiento imprevisto.

El episodio dejó una de esas postales insólitas del tránsito bandeño, donde la creatividad para trasladar un objeto voluminoso terminó convirtiéndose en una situación tan llamativa como imprudente.