Il Biondo se suma a "La Noche de las Heladerías" con nuevas paletas y promociones especiales

Este miércoles 18 de noviembre, desde las 19, la gelatería participará de una nueva edición de la propuesta que tendrá al 2x1 y los descuentos como protagonistas. Además, presentará una variedad de paletas heladas con sabores especiales.

Hoy 17:01

La Noche de las Heladerías llega con una nueva edición y Il Biondo Gelateria se prepara para formar parte de esta celebración que invita a disfrutar de uno de los productos favoritos de los argentinos. La jornada será este miércoles 18 de noviembre, a partir de las 19 horas, con promociones especiales y propuestas para los amantes del helado.

Entre los beneficios destacados, habrá 2x1 en cuartos de helado para todos. Además, quienes abonen con Tarjeta Sol tendrán un 50% de descuento, una oportunidad para aprovechar la jornada y disfrutar de los sabores de la marca.

Il Biondo

Pero las promociones no serán la única novedad. Il Biondo también presentará una línea de paletas heladas con sabores originales que promete conquistar distintos paladares.

Entre las variedades se destacan Corazón de Pistacho, Huella Óreo, Dubaí, Chocotorta, Banana Split, Kinder Bueno y Dulce de Leche Granizado, una propuesta que combina sabores clásicos con alternativas inspiradas en algunas de las tendencias más elegidas por el público.

Il Biondo

Il Biondo, una marca que sigue creciendo

Con cuatro años de trayectoria, Il Biondo Gelateria, perteneciente a la firma Siubon SRL, se consolidó en Santiago del Estero con una propuesta de helados artesanales que apuesta a la calidad, la innovación y la variedad de sabores.

Actualmente, cuenta con sucursales en calle Libertad 320 de Santiago del Estero, Libertad 10 de Termas de Río Hondo, San Martín 2198 de Concepción, Tucumán, y su más reciente local sobre avenida Belgrano Sur 2879, en la zona sur de la Capital.

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