El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 14 de noviembre de 2026: anuncian tormentas y un descenso de temperatura

Después de un viernes sofocante, con temperaturas que alcanzaron los 43°C, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado con tormentas fuertes, ráfagas de viento y un marcado descenso de la temperatura. Para el domingo se espera una máxima de 30°C.

Hoy 00:00

Después de un viernes marcado por el calor extremo en Santiago del Estero, donde la temperatura llegó a los 43°C, el fin de semana traerá un importante cambio en las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 14 de noviembre una jornada con tormentas fuertes, ráfagas de viento y un marcado descenso de la temperatura.

La jornada del viernes fue especialmente sofocante para los santiagueños, con registros térmicos que alcanzaron los 43 grados y una sensación de calor agobiante durante buena parte del día. Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse con la llegada de lluvias y tormentas que podrían extenderse durante gran parte del sábado.

Sábado con tormentas fuertes y descenso de temperatura

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, este sábado 14 de noviembre se espera una temperatura mínima de 23°C y una máxima de 29°C, lo que representa un descenso considerable respecto del intenso calor registrado el viernes.

Durante la madrugada, la mañana y la tarde se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, las condiciones podrían mejorar parcialmente, aunque todavía se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%.

Otro de los factores a tener en cuenta será el viento, que soplará predominantemente desde el sector sudeste, con velocidades variables de entre 7 y 31 kilómetros por hora según el momento del día. Además, se anticipan ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la madrugada y la tarde.

De esta manera, las precipitaciones y el ingreso de aire más fresco permitirían dejar atrás, al menos temporalmente, las temperaturas extremas que se hicieron sentir durante el viernes en la capital santiagueña.

Cómo estará el tiempo el domingo en Santiago del Estero

Para el domingo 15 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 30°C, valores considerablemente más moderados que los registrados durante el cierre de la semana.

De cumplirse el pronóstico, el fin de semana estará marcado por un importante alivio térmico después de una jornada de viernes en la que Santiago del Estero soportó temperaturas extremas.

Según la tendencia extendida del organismo nacional, el calor volvería a ganar terreno el lunes, con una máxima de 34°C, mientras que para el martes y miércoles se esperan temperaturas de hasta 30°C.

Ante el pronóstico de tormentas fuertes para el sábado, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las actualizaciones y alertas del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente por la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento.