Añatuya: motociclista impactó contra una camioneta y terminó hospitalizada

Un violento choque en la intersección de calles Conquista del Desierto y Tte. Ibáñez movilizó a la policía y a servicios de emergencia. A pesar de la dureza del impacto, la conductora del rodado menor solo sufrió heridas leves.

Hoy 22:06

Una tarde que parecía transcurrir con normalidad en las calles de la ciudad se vio interrumpida este jueves, pasadas las 20:00 horas, cuando la Sala de Monitoreo alertó sobre un siniestro vial que paralizó por unos minutos a los vecinos del barrio Manzione.

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El choque se produjo en la esquina de Conquista del Desierto y Tte. Ibáñez. Por causas que aún se investigan, una joven identificada con el apellido Arévalo, oriunda del vecino barrio Colonia Osvaldo, se desplazaba a bordo de su motovehículo marca Keller en sentido sur a norte por la calle Tte. Ibáñez.

Al llegar a la mencionada intersección, y por motivos que son materia de peritaje, Arévalo no advirtió la presencia de una imponente camioneta Ford Ranger —al mando de un hombre de apellido Maldonado, procedente de la localidad de Tacañitas— y terminó impactando de lleno contra la parte trasera del rodado mayor.

El golpe dejó marcas evidentes: la óptica de la caja de carga de la camioneta sufrió daños considerables, mientras que la motocicleta quedó marcada por los estragos del fuerte derrape sobre la cinta asfáltica.

La escena generó gran preocupación entre los transeúntes al divisar a la joven tendida sobre el asfalto. De inmediato, personal de Prevención de la Departamental 13, que realizaba recorridos rutinarios por la zona, acudió al lugar para asegurar el perímetro y coordinar la asistencia.

Minutos más tarde, una ambulancia municipal se hizo presente para trasladar de urgencia a la accidentada hacia el nosocomio local. En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría 41 y personal de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias de rigor.

Ya en el centro de salud, el alivio llegó para familiares y testigos: el médico de guardia examinó a la joven Arévalo y confirmó que, milagrosamente, solo presentaba escoriaciones y traumatismos de carácter leve, descartando lesiones de gravedad. Una historia que, afortunadamente, quedó solo en un susto mayúsculo.