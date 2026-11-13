Impactante choque en el río Mississippi: un crucero con 129 pasajeros volcó tras ser embestido por un buque

El accidente ocurrió en el puerto de Nueva Orleans, cuando un tanquero impactó contra una embarcación turística que se encontraba atracada.

Hoy 21:36

Un crucero fluvial que transportaba aproximadamente 129 pasajeros sufrió un grave accidente este viernes en el río Mississippi, en Nueva Orleans, Estados Unidos, luego de ser embestido por un buque tanquero mientras permanecía atracado en el puerto. La violencia del impacto provocó que la embarcación volcara sobre uno de sus laterales y que varias personas terminaran en el agua.

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El episodio ocurrió alrededor de las 12.30, hora local, cuando el tanquero Atlantic Asphalt chocó contra el American Heritage, un crucero turístico que se encontraba realizando tareas de desembarco.

Según la información preliminar, el barco de pasajeros llevaba aproximadamente dos horas en el puerto cuando recibió el impacto lateral, que provocó importantes daños y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

Las imágenes registradas en el lugar mostraron al crucero completamente inclinado sobre un costado, mientras pasajeros y tripulantes intentaban ponerse a salvo.

Rescataron a pasajeros que habían caído al río

Tras el choque, equipos de bomberos, policías, servicios de emergencias médicas y la Guardia Costera de Estados Unidos acudieron al lugar para asistir a las personas afectadas.

También participaron remolcadores que colaboraron en el rescate de quienes habían caído al Mississippi. Algunas personas fueron encontradas con chalecos salvavidas, mientras que otras permanecían sujetas a elementos de flotación.

La empresa American Cruise Lines, responsable de la operación del crucero, confirmó que se realizaron tareas de evacuación y que trabajaba junto con las autoridades para atender la emergencia.

Hasta ese momento, no se había informado oficialmente la cantidad de heridos ni confirmado si todas las personas a bordo habían sido contabilizadas.

Investigan qué provocó el accidente

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del choque y establecer si existió alguna falla técnica o humana.

Entre las hipótesis preliminares se analiza la posibilidad de que el Atlantic Asphalt haya perdido propulsión antes de impactar contra el crucero, aunque esa versión todavía no contaba con confirmación oficial.

Como medida preventiva, la Guardia Costera dispuso el cierre temporal de la navegación en un tramo del río Mississippi, entre las millas náuticas 93 y 96, para facilitar las tareas de rescate.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, informó que se dirigía a Nueva Orleans y mantenía contacto con los equipos de emergencia.

El American Heritage, con capacidad para aproximadamente 150 pasajeros, tenía previsto iniciar este viernes un viaje turístico de ocho días por el río Mississippi.

Mientras continúan las investigaciones y la evaluación de los daños, el accidente generó preocupación por la seguridad de los pasajeros y tripulantes involucrados.