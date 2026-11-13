EN VIVO | Con transmisión de Canal 7, Argentina inicia la era post Messi con un amistoso ante Uruguay

La Albiceleste disputará este viernes su primer amistoso tras el retiro de Lionel Messi. Scaloni comenzará una nueva etapa ante la Celeste, que tendrá a Diego Forlán como entrenador interino. Vivilo por el Canal de los santiagueños.

Hoy 21:23

La Selección Argentina recibirá este viernes 13 de noviembre a Uruguay, desde las 20 horas en La Bombonera, en el marco de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará su primer compromiso después del retiro de Lionel Messi, en el inicio de una nueva etapa con varios futbolistas jóvenes.

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