Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 NOV 2026 | 30º
X
Somos Deporte

EN VIVO | Con transmisión de Canal 7, Argentina inicia la era post Messi con un amistoso ante Uruguay

La Albiceleste disputará este viernes su primer amistoso tras el retiro de Lionel Messi. Scaloni comenzará una nueva etapa ante la Celeste, que tendrá a Diego Forlán como entrenador interino. Vivilo por el Canal de los santiagueños.

Hoy 21:23
Argentina Uruguay

La Selección Argentina recibirá este viernes 13 de noviembre a Uruguay, desde las 20 horas en La Bombonera, en el marco de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará su primer compromiso después del retiro de Lionel Messi, en el inicio de una nueva etapa con varios futbolistas jóvenes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

TEMAS Lionel Messi
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  2. 2. EN VIVO | Con transmisión de Canal 7, Argentina inicia la era post Messi con un amistoso ante Uruguay
  3. 3. Una consulta médica terminó con una denuncia por presunto abuso sexual
  4. 4. EN VIVO | Seguí la Edición Central de Noticiero 7
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 13 de noviembre de 2026: calor, probabilidad de lluvias y una máxima de 39 °C
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT