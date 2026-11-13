Inundaciones por El Niño: más de 4.500 personas debieron abandonar sus hogares en el Litoral argentino

La crecida del río Paraná mantiene en emergencia a 26 localidades de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

Hoy 18:19

Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño continúan afectando a distintas provincias del Litoral argentino, donde 4.547 personas debieron evacuar sus viviendas o abandonar sus hogares por sus propios medios ante el avance del agua.

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De acuerdo con el último relevamiento de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la situación alcanza a 26 localidades, principalmente ubicadas en zonas cercanas a la cuenca del río Paraná, cuya crecida mantiene en alerta a las autoridades.

Los registros de Prefectura Naval Argentina indican que diez localidades costeras superaron los niveles establecidos para evacuación. Entre ellas se encuentran Barranqueras e Isla del Cerrito, en Chaco; Goya y Esquina, en Corrientes; Reconquista y San Javier, en Santa Fe; y La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante, en Entre Ríos.

Corrientes y Chaco, entre las provincias más afectadas

En Corrientes, varias localidades continúan atravesando una situación complicada por el avance del agua. Itatí registra 518 personas afectadas, mientras que Paso de la Patria contabiliza 228 e Isla Apipé, 211.

En la capital provincial, si bien el nivel del río descendió de la categoría de evacuación a la de alerta, 690 personas todavía tienen sus viviendas anegadas.

En Chaco, las autoridades debieron desplegar operativos para asistir a familias que quedaron aisladas en Isla Soto, cerca de Puerto Vilelas, donde la crecida también provocó interrupciones en el suministro eléctrico.

Familias evacuadas en Entre Ríos y Santa Fe

En Entre Ríos, los registros oficiales contabilizan 65 familias evacuadas o autoevacuadas.

La ciudad de Paraná concentra una parte importante de los casos, con 36 familias que abandonaron sus viviendas por sus propios medios y otras 22 que permanecen en refugios oficiales.

Los equipos de emergencia continúan distribuyendo elementos de primera necesidad y realizando controles sanitarios para prevenir enfermedades relacionadas con el contacto con aguas contaminadas.

En Santa Fe, uno de los sectores más comprometidos es Vuelta del Paraguayo, donde varias familias debieron ser reubicadas debido al avance del río.

Cuándo podría comenzar a bajar el río Paraná

Pese a la gravedad de la situación, los pronósticos anticipan un descenso gradual del nivel del río Paraná durante las próximas semanas.

El Instituto Nacional del Agua (INA) informó que, frente al puerto de Corrientes, el río registra actualmente 6,72 metros, aunque se espera que disminuya a 6,60 metros durante la próxima semana.

Las proyecciones también contemplan valores de entre 6,14 y 5,40 metros para los diez días siguientes, lo que podría representar un alivio progresivo para las localidades afectadas.

Por su parte, el río Uruguay presenta variaciones en su caudal, aunque la mayoría de las ciudades ubicadas sobre sus márgenes permanece por debajo de los niveles de alerta y evacuación.

Mientras tanto, las autoridades mantienen los operativos de asistencia y monitoreo, debido a que miles de familias todavía enfrentan las consecuencias de las inundaciones en el noreste argentino.