Milei defendió la apertura económica y aseguró que Argentina busca llegar al 90% del mercado mundial para 2031

Durante la Gala de Endeavor Argentina 2026, el Presidente destacó la expansión comercial, el potencial del país para atraer inversiones en inteligencia artificial y los avances del RIGI.

Hoy 18:14

El presidente Javier Milei participó este jueves de la Gala Endeavor Argentina 2026, donde defendió su programa económico y aseguró que el Gobierno busca ampliar significativamente la presencia de los productos argentinos en el mundo. Ante empresarios y emprendedores, planteó como objetivo alcanzar al 90% de la población mundial para 2031 mediante una mayor apertura comercial.

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En su primera presentación pública después de la visita del papa León XIV a la Argentina, el mandatario destacó los avances que, según afirmó, se lograron desde el inicio de su gestión.

“Cuando llegamos al Gobierno le llegábamos a menos del 10% de la población del planeta. Hoy hemos abierto más de 500 mercados y ya le llegamos al 30%”, sostuvo.

Milei explicó que la intención es profundizar esa estrategia para ampliar las oportunidades de exportación, incrementar la productividad y mejorar la competitividad de las empresas nacionales.

En ese sentido, defendió el trabajo del Ministerio de Desregulación para eliminar obstáculos burocráticos y del Ministerio de Capital Humano para impulsar la formación de trabajadores.

La inteligencia artificial y las oportunidades para Argentina

Otro de los ejes centrales del discurso fue el impacto de la inteligencia artificial sobre la economía y el mercado laboral.

El Presidente rechazó la idea de que los avances tecnológicos necesariamente provoquen una pérdida permanente de puestos de trabajo. Por el contrario, argumentó que la innovación permite aumentar la productividad, generar nuevas oportunidades y mejorar los salarios.

También destacó el potencial de Argentina para atraer inversiones vinculadas con esta industria, especialmente por sus recursos energéticos y minerales.

Entre las principales ventajas mencionó Vaca Muerta, la energía nuclear y las reservas de cobre, litio y uranio, además de las condiciones climáticas de la Patagonia para la instalación de centros de datos.

Las inversiones millonarias que destacó Milei

Durante su exposición, el mandatario volvió a defender el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que presentó como una herramienta fundamental para atraer capitales.

Según las cifras que expuso, las solicitudes de adhesión superan los US$ 210.000 millones, mientras que los proyectos aprobados representan compromisos de inversión por US$ 76.000 millones.

El Presidente destacó que el régimen ofrece estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica durante 30 años, con el objetivo de brindar previsibilidad a los inversores.

En materia energética, también aseguró que Argentina logró revertir el déficit de US$ 10.000 millones registrado en 2023 y afirmó que actualmente el sector presenta un superávit superior a esa cifra.

Además, proyectó que el saldo energético positivo podría alcanzar los US$ 30.000 millones en los próximos años.

Finalmente, Milei dirigió un mensaje a los empresarios y emprendedores presentes, a quienes alentó a aprovechar las oportunidades que, según su visión, ofrece el nuevo escenario económico.

“Hoy el viento sopla a su favor y lo que tienen por delante es una oportunidad de las que se presentan una vez por generación”, expresó.

De esta manera, el mandatario ratificó su apuesta por la apertura comercial, la desregulación y las inversiones privadas como principales motores del crecimiento económico argentino.