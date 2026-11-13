Estrategias para prevenir el dolor de rodilla al entrenar

El dolor de rodilla es una queja común entre los deportistas, afectando aproximadamente al 25% de los atletas en algún momento de su carrera. Con el auge del fitness en la última década, entender cómo evitar este mal se ha vuelto esencial.

Hoy 18:12

El dolor de rodilla es una de las lesiones más frecuentes entre quienes practican deportes o realizan actividad física. Según la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, cerca del 25% de los deportistas experimentan este tipo de molestias a lo largo de su trayectoria. Por ello, es fundamental conocer estrategias efectivas para prevenir estas lesiones y asegurar un entrenamiento seguro y saludable.

Una de las principales causas del dolor de rodilla es la falta de calentamiento adecuado. Realizar un buen calentamiento antes de cada sesión de entrenamiento aumenta la circulación sanguínea y prepara los músculos y ligamentos para el esfuerzo. Un calentamiento de al menos 10 a 15 minutos puede reducir significativamente el riesgo de lesiones.

Además, es crucial prestar atención a la técnica de ejercicio. Realizar movimientos incorrectos puede sobrecargar las articulaciones y provocar dolor. Por ejemplo, en ejercicios como las sentadillas, mantener la alineación correcta de las rodillas y los pies es vital para evitar lesiones. Trabajar con un entrenador puede ser útil para corregir posibles errores en la técnica.

El uso de calzado adecuado también juega un papel importante en la prevención del dolor de rodilla. Un buen par de zapatillas, que ofrezca el soporte y la amortiguación necesarios, puede hacer una gran diferencia. Especialmente para actividades de alto impacto, como correr o saltar, elegir el calzado correcto es fundamental para proteger las articulaciones.

Incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular es otra estrategia eficaz. Fortalecer los músculos que rodean la rodilla, como cuádriceps y gemelos, ayuda a estabilizar la articulación y reducir el riesgo de lesiones. Realizar rutinas de fortalecimiento al menos dos veces por semana puede ser beneficioso para mantener la salud de las rodillas.

Por último, no subestimes la importancia del descanso y la recuperación. Permitir que el cuerpo se recupere adecuadamente entre sesiones de entrenamiento es esencial para evitar lesiones. Escuchar a tu cuerpo y darle el tiempo necesario para sanar puede marcar la diferencia en la prevención del dolor de rodilla.