Wanda Nara explicó por qué amenazó a la China Suárez y lanzó una fuerte advertencia: “Que pida el botón antipánico”

La empresaria reconoció que perdió el control durante el enfrentamiento en Nordelta y aseguró que reaccionó para defender a sus hijas.

Hoy 18:13

Wanda Nara rompió el silencio después de la viralización del video en el que aparece insultando y amenazando a la China Suárez durante el escándalo familiar ocurrido el pasado viernes en Nordelta. La conductora reconoció que perdió el control, explicó qué habría desencadenado su reacción y lanzó una contundente advertencia contra la actual pareja de Mauro Icardi.

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“Es la reacción de una madre desesperada. No me pude controlar”, expresó Wanda durante una entrevista con Luis Ventura y Marina Calabró, en la que dio su versión de lo sucedido.

La empresaria aseguró que el video difundido fue editado y que no muestra el contexto completo de la discusión. Según sostuvo, el enfrentamiento comenzó después de que una de sus hijas le contara que la actriz le habría pedido que mintiera.

“El video está cortado en la parte que ella le empieza a dar órdenes a dos menores. Eso ya generó en mí un ataque. No se puede censurar a un niño, ni meter pánico a un niño que quiere hablar”, manifestó.

Wanda relató que la situación se produjo cuando fue a buscar a sus hijas a la vivienda de Icardi, conocida como “la casa de los sueños”, y que terminó enfrentándose con Suárez luego de escuchar el relato de una de las niñas.

“Mi hija hace referencia a que ella le había pedido que mienta. Ahí yo bajo de mi camioneta y le empecé a decir de todo”, recordó.

En medio de la polémica por las posibles acciones legales de la actriz, Wanda aseguró que no teme enfrentar una denuncia y exigió que se conozca el material audiovisual completo.

“Me va a encantar si hace la denuncia, porque va a tener que presentar el video entero, que presente su celular y va a tener que mostrar los videos enteros”, afirmó.

También sostuvo que entregó las claves de sus dispositivos para colaborar con la investigación y aseguró que existen conversaciones que respaldarían su versión.

“Yo quiero criar chicos libres, que tengan la posibilidad de decir lo que sienten”, expresó, al cuestionar lo que considera una intervención de la actriz en el conflicto familiar.

Durante la entrevista, Wanda también acusó a la China de haber mantenido una actitud provocadora mientras registraba el enfrentamiento.

“Tenés una persona del otro lado que se está matando de la risa de una mamá desencajada”, señaló.

Además, sostuvo que Suárez habría intentado generar diferencias entre sus hijas, Francesca e Isabella, aunque se trata de afirmaciones de la empresaria que no fueron acreditadas en la información difundida.

“Enfrentó a dos hermanas. Se sentó a picarle la cabeza a una criatura adelante de Martín”, aseguró.

Wanda insistió en que su reacción estuvo vinculada con la protección de sus hijas y reconoció que la situación la desbordó emocionalmente.

“Metete conmigo, pero con mis hijos no te metas. Es una persona que estuvo conmigo 12 años y sabe que hay una sola cosa que me saca de quicio: que me toquen a mis hijos”, manifestó en referencia a Icardi.

Finalmente, cerró su descargo con una frase dirigida a la actriz que volvió a generar polémica: “A la chica esta, yo que ella, le recomiendo que pida el botón antipánico”.

De esta manera, Wanda Nara profundizó su enfrentamiento público con la China Suárez, mientras continúan las repercusiones por el episodio ocurrido en Nordelta y las posibles consecuencias judiciales de las amenazas registradas en el video.