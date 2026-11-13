Una consulta médica terminó con una denuncia por presunto abuso sexual

Una joven de 27 años relató ante profesionales del CIS Banda una situación que habría vivido con su pareja mientras descansaba en su casa. La Fiscalía ordenó una entrevista para avanzar en la investigación.

Hoy 11:06

Una joven de 27 años denunció una situación de presunto abuso sexual que habría ocurrido días atrás en su vivienda y que ahora es materia de investigación judicial. El caso salió a la luz durante la mañana de ayer, cuando la mujer acudió al Centro Integral de Salud (CIS) Banda con molestias y ardor en la zona íntima.

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Según el informe policial, la joven ingresó al establecimiento en un vehículo particular y, debido a los síntomas que presentaba, fue derivada al servicio de Ginecología y Obstetricia. Allí relató una situación que habría protagonizado junto a su pareja, de 24 años.

De acuerdo con su declaración, entre el 5 y el 6 de noviembre había sufrido un ataque de pánico, por lo que recibió asistencia médica en el Hospital Independencia. En esa oportunidad, manifestó que le aplicaron una inyección intramuscular.

Al regresar a su domicilio, ubicado en el barrio La Isla, decidió acostarse para descansar. Sin embargo, mientras se encontraba en la cama, sintió un dolor en la zona vaginal. Al darse vuelta, observó que su pareja estaba acostado a su lado y, poco después, advirtió que el hombre se levantaba y se subía los pantalones.

A partir de lo relatado y de las molestias que presentaba, tomó intervención la Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia.

La situación fue puesta en conocimiento de la fiscal Ana Azar, quien dispuso que se le realizara una entrevista a la joven en el centro asistencial para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Por el momento, la causa se investiga como un presunto abuso sexual. La Justicia deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio y establecer si existió responsabilidad penal por parte del hombre señalado.