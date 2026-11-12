Inflación de octubre: cinco alimentos subieron más del 20% y uno aumentó casi 350% en un año

Aunque los alimentos registraron un incremento promedio del 2%, las verduras y los productos frescos mostraron aumentos mucho mayores. El zapallo anco encabezó las subas, mientras que otros cuatro productos superaron el 20% mensual.

Hoy 23:29

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre fue del 2,2%, mientras que el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento del 2%. Sin embargo, detrás de ese promedio se observaron fuertes diferencias entre los productos de la canasta, con aumentos que superaron ampliamente el índice general.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el relevamiento oficial de precios del Gran Buenos Aires, cinco alimentos registraron incrementos superiores al 20% durante octubre. Las principales subas se concentraron en verduras, tubérculos y frutas, cuyos valores suelen presentar importantes variaciones por factores climáticos, estacionales y de disponibilidad.

El producto que encabezó la lista fue el zapallo anco, con un aumento del 58,2%. En apenas un mes, su precio promedio por kilo pasó de $2.816,26 en septiembre a $4.454,89 en octubre, lo que representa un encarecimiento de más de $1.600.

Detrás se ubicaron la cebolla, con una suba del 25,2%, y la papa, que aumentó un 24,4%. En el primer caso, el kilo pasó de $2.696,23 a $3.375,94, mientras que el segundo avanzó de $2.201,11 a $2.737,14.

El limón y la batata completaron el grupo de los cinco productos con mayores aumentos, ambos con una variación del 21,6%. El limón alcanzó un precio promedio de $1.826,57 por kilo, mientras que la batata llegó a $3.072,60.

Los alimentos que más aumentaron en un año

La comparación con octubre de 2025 muestra un panorama todavía más marcado. Cuatro verduras duplicaron o superaron ampliamente su valor en los últimos doce meses, con incrementos que estuvieron muy por encima de la inflación general interanual del 33,1%.

El zapallo anco acumuló un aumento del 349,4%, al pasar de $991,28 a $4.454,89 por kilo. De esta manera, su precio actual equivale a aproximadamente cuatro veces y media el registrado un año atrás.

La cebolla aumentó un 266% interanual, mientras que la papa acumuló una suba del 230,2%. En ambos casos, los precios se multiplicaron por más de tres. Por su parte, la batata registró un incremento del 105%, por lo que también duplicó su valor en doce meses.

Fuera de las verduras, los mayores aumentos anuales se observaron en las hamburguesas congeladas (52,3%), la carne picada común (47,2%), el cuadril (45%) y el asado (44%).

En cambio, las subas mensuales de otros productos fueron considerablemente menores. El café molido aumentó un 4,9%, el arroz blanco un 4,8%, los huevos un 4,6%, la leche en polvo entera un 4,5% y el pan de mesa un 4,1%.

Los productos que bajaron de precio

El informe también mostró que nueve alimentos registraron bajas durante octubre, principalmente entre los productos frescos.

El descenso más importante fue el del tomate redondo, que cayó un 11%, seguido por la banana (-8,4%), la lechuga (-3,7%) y la naranja (-3,6%).

También disminuyeron los precios del pollo entero (-1,1%), la paleta (-0,7%), la nalga (-0,4%), las galletitas dulces sin relleno (-0,4%) y el jamón cocido (-0,3%).

En la comparación interanual, únicamente el limón y la banana presentaron valores inferiores a los de octubre de 2025. El limón acumuló una baja del 23,1%, pese al fuerte incremento registrado durante el último mes.

Qué pasó con los alimentos en el Noroeste argentino

El comportamiento de los precios también presentó diferencias entre las distintas regiones del país. En el Noroeste argentino (NOA), que incluye a Santiago del Estero, la inflación general de octubre fue del 1,7%, por debajo del promedio nacional.

En esa región, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 1,8%, mientras que en Cuyo se registró la mayor suba del rubro, con un 2,6%. Le siguieron el Noreste (2,3%), la región Pampeana (2,1%), el Gran Buenos Aires (1,9%) y la Patagonia (1,6%).

A nivel nacional, los alimentos acumularon un 27% de aumento entre enero y octubre, por encima de la inflación general del mismo período, que fue del 26,3%. En los últimos doce meses, el incremento del rubro alcanzó el 34,6%.

En paralelo, el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 3,1% en octubre, mientras que la Canasta Básica Total subió un 3,5%, ambas por encima de la inflación mensual. De acuerdo con la medición para el Gran Buenos Aires, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $761.261 para cubrir la canasta alimentaria y $1.690.000 para superar el umbral de pobreza.

Los resultados reflejan que, aunque el aumento promedio de los alimentos se mantuvo por debajo de la inflación general, determinados productos esenciales registraron variaciones mucho más pronunciadas, especialmente entre las verduras y los alimentos frescos.