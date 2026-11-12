De película: un exterrorista italiano burló su tobillera electrónica con carne de cerdo y escapó por los techos

Leonardo Bertulazzi, de 74 años, se fugó de su departamento en Buenos Aires cuando estaba por ser extraditado a Italia. Utilizó un insólito mecanismo para engañar al dispositivo de vigilancia y ahora ofrecen $20 millones para encontrarlo.

Hoy 23:06

Una fuga digna de una película se registró en el barrio porteño de Monserrat, donde Leonardo Bertulazzi, un exintegrante de las Brigadas Rojas italianas de 74 años, logró escapar del departamento en el que cumplía arresto domiciliario mediante un ingenioso mecanismo para burlar su tobillera electrónica.

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El hombre tomó la decisión de huir luego de enterarse de que la jueza federal María Romilda Servini había rechazado el último pedido de su defensa y que avanzaría su extradición a Italia, donde debe cumplir una condena por delitos vinculados con su actividad en la organización armada.

Carne de cerdo y un tensiómetro: el insólito truco para escapar

El principal desafío de Bertulazzi era quitarse la tobillera sin que los agentes encargados de vigilarlo detectaran su ausencia.

Para conseguirlo, retiró el dispositivo de su pierna y lo colocó dentro de un tubo metálico junto con carne de cerdo, utilizando un tensiómetro para mantener condiciones de temperatura que, según los investigadores, permitieran simular que continuaba colocado en su cuerpo.

El mecanismo fue encontrado y filmado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), que incorporaron las imágenes como prueba a la investigación judicial.

Sin embargo, el plan no terminó allí. Una vez que consiguió desprenderse del dispositivo, el fugitivo inició una arriesgada maniobra para abandonar el edificio.

La fuga por los techos quedó registrada en video

Según reconstruyeron los investigadores, Bertulazzi subió al techo del inmueble y descendió aproximadamente cinco metros mediante una soga hasta llegar a un terreno baldío ubicado detrás del edificio.

Desde allí, trepó un portón metálico para alcanzar la calle. Una cámara de seguridad registró el momento en que el hombre saltó desde unos dos metros de altura hasta la vereda.

La grabación permitió establecer que la fuga ocurrió alrededor de las 6.01 de la mañana.

El exintegrante de las Brigadas Rojas se encontraba alojado en un departamento del quinto piso de un edificio ubicado en Defensa 649, bajo vigilancia de personal especializado de la Policía Federal.

Ofrecen $20 millones para encontrarlo

Tras descubrir la fuga, la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA inició un operativo para localizar al prófugo.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos posteriores. Además, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados con sus contactos, aunque los procedimientos no arrojaron resultados positivos.

La Justicia también ordenó secuestrar el teléfono celular de Bettina Kopcke, esposa de Bertulazzi.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $20 millones para quienes aporten información útil que permita localizarlo y detenerlo.

Hasta el momento de la información difundida, los investigadores no habían logrado establecer su paradero.

Quién es Leonardo Bertulazzi y por qué era buscado

Bertulazzi fue integrante de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que actuó en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.

La Justicia italiana lo condenó a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a una organización armada.

También se lo vinculó con tareas logísticas relacionadas con el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro, ocurrido en 1978.

El hombre había sido detenido en agosto de 2024 en el mismo departamento del que ahora escapó. Permanecía en Argentina desde hacía años y había obtenido la condición de refugiado en 2004.

Su abogado defensor, Rodolfo Yanzón, cuestionó la decisión judicial de avanzar con la extradición y sostuvo que Bertulazzi había sufrido tres accidentes cerebrovasculares, por lo que había solicitado nuevos estudios médicos para determinar si estaba en condiciones de viajar.

Sin embargo, el pedido fue rechazado y el proceso continuó hasta que el hombre concretó su fuga.

Ahora, la Policía Federal intenta determinar cómo consiguió alejarse del edificio sin ser interceptado y si contó con ayuda externa, mientras continúa la búsqueda para dar con su paradero.