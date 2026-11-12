Encontraron a dos alumnos de 13 años con una sustancia similar a la cocaína en la escuela del barrio Virgen de Guadalupe

El episodio ocurrió en la Escuela Técnica N° 11. Los estudiantes cursan primer año y tenían en su poder un envoltorio con la sustancia. Intervino la Fiscalía de Narcomenudeo.

Hoy 08:49

Un episodio que generó preocupación se registró en la Escuela Técnica N° 11 del barrio Virgen de Guadalupe, donde dos alumnos de 13 años fueron encontrados con cocaína en el interior del establecimiento educativo.

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El hecho ocurrió alrededor del mediodía de ayer y salió a la luz cuando una mujer de 47 años, tutora de uno de los estudiantes, advirtió que los adolescentes tenían en su poder un pequeño envoltorio con una sustancia blanquecina.

Los alumnos, que cursan primer año, fueron identificados por sus iniciales como S.S.B. y D.A.A. Tras advertir la situación, la mujer resguardó el material y se dirigió a la Comisaría Comunitaria N° 54 para realizar la denuncia.

A partir de la intervención policial, tomó participación la fiscal de Narcomenudeo, Florencia Torres, quien dispuso la intervención de la División Drogas Peligrosas y las actuaciones correspondientes.

El episodio encendió las alarmas por la presencia de cocaína en poder de estudiantes de apenas 13 años dentro de una institución educativa, una situación que generó preocupación en el ámbito escolar.