El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 12 de noviembre: intenso calor, nubosidad y una máxima de 39 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de intenso calor, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la tarde y la noche. No se esperan lluvias significativas, aunque podrían registrarse ráfagas de viento durante las últimas horas del día.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves una jornada marcada por las altas temperaturas y la presencia de nubosidad variable en Santiago del Estero. La mínima prevista será de 22 °C, mientras que la máxima llegará a los 39 °C durante la tarde.
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Durante la madrugada, el cielo estará algo nublado, con una temperatura cercana a los 23 °C y vientos del sector este de entre 13 y 22 km/h. Por la mañana, el termómetro descenderá hasta los 22 °C, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h.
Para la tarde se espera el momento más caluroso de la jornada, con una máxima de 39 °C, cielo mayormente nublado y vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura bajará hasta los 30 °C, mientras que el viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h.
En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional prevé una probabilidad del 0 % durante la madrugada y la mañana, mientras que para la tarde y la noche se ubicará entre el 0 y el 10 %.
Por otra parte, el pronóstico para el viernes 13 de noviembre anticipa otra jornada de intenso calor, con una mínima de 25 °C y una máxima de 39 °C. Se esperan tormentas aisladas durante la madrugada, la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación de entre el 10 y el 40 %. Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias será menor. Además, se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h durante las primeras horas del día.