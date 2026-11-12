El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 12 de noviembre: intenso calor, nubosidad y una máxima de 39 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de intenso calor, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la tarde y la noche. No se esperan lluvias significativas, aunque podrían registrarse ráfagas de viento durante las últimas horas del día.

Hoy 01:34

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves una jornada marcada por las altas temperaturas y la presencia de nubosidad variable en Santiago del Estero. La mínima prevista será de 22 °C, mientras que la máxima llegará a los 39 °C durante la tarde.

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Durante la madrugada, el cielo estará algo nublado, con una temperatura cercana a los 23 °C y vientos del sector este de entre 13 y 22 km/h. Por la mañana, el termómetro descenderá hasta los 22 °C, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h.

Para la tarde se espera el momento más caluroso de la jornada, con una máxima de 39 °C, cielo mayormente nublado y vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura bajará hasta los 30 °C, mientras que el viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional prevé una probabilidad del 0 % durante la madrugada y la mañana, mientras que para la tarde y la noche se ubicará entre el 0 y el 10 %.

Por otra parte, el pronóstico para el viernes 13 de noviembre anticipa otra jornada de intenso calor, con una mínima de 25 °C y una máxima de 39 °C. Se esperan tormentas aisladas durante la madrugada, la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación de entre el 10 y el 40 %. Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias será menor. Además, se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h durante las primeras horas del día.