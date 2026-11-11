“Regreso también a mi patria”: el emotivo mensaje de León XIV en Perú tras despedirse de la Argentina

El Sumo Pontífice inició la última etapa de su gira sudamericana con un discurso ante la presidenta Keiko Fujimori. Recordó los años que vivió en territorio peruano, destacó el cariño de su gente y llamó a fortalecer la convivencia, proteger a las comunidades y trabajar por la paz.

Hoy 23:56

Tras concluir su histórica visita a la Argentina, el papa León XIV llegó este miércoles a Perú, donde protagonizó una emotiva ceremonia de bienvenida y pronunció su primer discurso ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. En ese marco, dejó una frase que reflejó su profundo vínculo con el país: “Regreso también a mi patria”.

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El encuentro se desarrolló en el Gran Teatro Nacional de Lima, con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori. Allí, el Sumo Pontífice recordó las décadas que pasó en territorio peruano, donde desarrolló gran parte de su misión religiosa antes de convertirse en el sucesor de Francisco.

“Me alegra profundamente volver al Perú”, expresó al comenzar su intervención. Luego recordó la cercanía que construyó con las comunidades durante sus años como sacerdote y obispo, especialmente en Chiclayo, ciudad con la que mantiene un vínculo muy especial.

“Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones y aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa —y, por supuesto, algún buen ceviche— y me hicieron sentir uno de los suyos”, manifestó.

León XIV obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, un hecho que recordó durante su discurso y que consideró una expresión del afecto que había recibido durante tantos años.

“Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”, sostuvo.

El momento más significativo llegó cuando el Pontífice explicó que regresaba a Perú con una nueva responsabilidad, pero conservando el mismo sentimiento de pertenencia que había construido durante su vida pastoral.

“Regreso como Sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal”, señaló, antes de agregar: “Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”.

Un llamado a la convivencia, la dignidad y la paz

Durante su intervención, el Papa también se refirió a los desafíos sociales y políticos que atraviesa Perú. Ante las autoridades, recordó una enseñanza de Francisco y destacó que la política debe estar orientada a la búsqueda del bien común.

Además, pidió garantizar servicios de salud accesibles, proteger a las mujeres frente a la violencia y acompañar a las comunidades más vulnerables, especialmente aquellas que dependen de los recursos naturales para su subsistencia.

En ese sentido, advirtió que las actividades vinculadas con la agricultura, la pesca y la minería deben desarrollarse con responsabilidad ambiental y respeto por las poblaciones locales.

El Pontífice también dedicó parte de su mensaje a la inteligencia artificial, al considerar necesario que sus beneficios lleguen a toda la sociedad y que existan garantías para evitar abusos y proteger la dignidad humana.

En materia internacional, León XIV llamó a fortalecer el diálogo diplomático y respetar el derecho internacional como herramientas fundamentales para resolver los conflictos y evitar nuevas situaciones de violencia.

Antes de finalizar, volvió a destacar el cariño que conserva por el pueblo peruano: “Yo he recibido mucho de ustedes. Hay rostros, conversaciones y gestos de cariño que, después de tantos años, siguen acompañándome”.

La llegada a Lima marcó el comienzo de la última etapa de su gira por Sudamérica, después de sus visitas a Uruguay y Argentina. Durante los próximos días, el Papa también recorrerá Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde mantendrá encuentros religiosos y comunitarios antes de regresar al Vaticano.