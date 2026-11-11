Insólito episodio en Añatuya: grabaron a un joven desnudo trepando a un árbol con un gato en el cementerio

El hecho ocurrió el martes por la tarde y fue registrado por testigos. El individuo escapó del lugar y la Policía trabaja para identificarlo. Las imágenes generaron sorpresa y preocupación entre los vecinos.

Hoy 09:39

Un insólito episodio generó conmoción en la ciudad de Añatuya, luego de que comenzara a circular en las redes sociales un video en el que se observa a un joven completamente desnudo trepando a un árbol mientras sostenía un gato en una de sus manos, en el interior del cementerio local.

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El hecho ocurrió el martes 10 de noviembre, alrededor de las 19 horas, cuando empleados del cementerio advirtieron la presencia del individuo en uno de los sectores internos del predio. La situación fue registrada por testigos que se encontraban en el lugar y las imágenes rápidamente comenzaron a difundirse.

Según la información conocida hasta el momento, el joven fue sorprendido mientras trepaba al árbol con el animal en su mano. Tras ser descubierto, se dio a la fuga y logró escapar del cementerio, sin que hasta el momento exista una confirmación oficial sobre su detención.

La difusión del video provocó sorpresa y preocupación entre los vecinos de Añatuya, especialmente por tratarse de un espacio de profundo significado para numerosas familias que tienen allí los restos de sus seres queridos.

En medio de las versiones que comenzaron a circular, surgieron especulaciones sobre una posible vinculación del episodio con prácticas rituales, debido a antecedentes de situaciones similares mencionados en la zona. Sin embargo, no existe información oficial que permita confirmar esa hipótesis ni establecer qué motivó el comportamiento del joven.

Por estas horas, la Policía trabaja para identificar y localizar al protagonista del episodio. Si bien trascendió que los investigadores manejan algunos posibles nombres, todavía no se confirmó la identidad del individuo ni si fue trasladado a una dependencia policial.

El caso continúa generando repercusiones en Añatuya, mientras se aguarda información oficial que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.