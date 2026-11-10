Liberaron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, tras ser detenido por agredir a un policía

El músico recuperó la libertad este martes luego de declarar ante la Justicia en Entre Ríos.

Hoy 21:20

Emanuel Noir, líder y cantante de Ke Personajes, recuperó la libertad este martes luego de permanecer detenido durante el fin de semana por un incidente con un efectivo policial en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

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El artista fue liberado después de participar de una audiencia judicial, en la que prestó declaración por la presunta agresión a un policía que le había impedido ingresar a un casino que se encontraba cerrado.

Tras esa instancia, la Justicia autorizó su salida de la dependencia donde permanecía alojado. Sin embargo, Noir continúa supeditado a la causa y su situación procesal todavía no está resuelta, según confirmaron desde la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay.

De acuerdo con la información difundida, la investigación tendrá un plazo de 90 días, durante el cual se buscará reunir pruebas y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

El incidente se produjo durante el fin de semana, cuando el cantante habría intentado ingresar al establecimiento fuera del horario de atención. Ante la negativa del efectivo policial, se habría generado una discusión que terminó con una presunta agresión al uniformado y la posterior detención del músico.

Luego de lo sucedido, el líder de Ke Personajes había reconocido públicamente su equivocación. No obstante, hasta el momento no trascendieron detalles sobre las declaraciones que realizó ante las autoridades judiciales.

De esta manera, Emanuel Noir volvió a quedar en libertad, aunque deberá continuar a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades por el hecho.