Falleció un joven de 22 años tras un grave accidente de moto

Estaba internado en terapia intensiva en el hospital Regional. Facundo Ledesma conducía una motocicleta de 110cc e impactó contra postes en avenida Belgrano casi Dorrego.

Hoy 15:09

Un joven motociclista sufrió un fuerte accidente el lunes alrededor de las 7 la mañana, con graves heridas ubicadas principalmente en su cabeza, por lo que fue internado en terapia intensiva del hospital Regional.

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Por lo que se pudo establecer, Ledesma circulaba en una motocicleta marca Gilera de 110cc por avenida Belgrano a pocos metros de calle Dorrego, cuando por causas a establecer colisionó contra postes de alumbrado.

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Personal del SEASE 107 lo trasladó inconsciente al Regional, donde se evaluó su estado y se detectó que presentaba un traumatismo encéfalo craneano grave, con hundimiento y fractura de cráneo.

Durante la mañana de este martes, pasadas las 9, Ledesma perdió la vida a pesar de los esfuerzos médicos, pero la gravedad de las heridas sufridas terminaron haciendo inútiles los cuidados.