Detuvieron en Formosa a acusados de robar camionetas a tres santiagueños

Los vehículos pertenecían a un juez, un contador y el hijo de un médico de Alberdi. La investigación derivó en ocho allanamientos en Clorinda y Formosa capital, donde se secuestraron dispositivos tecnológicos, documentación y dos vehículos.

Hoy 06:38

Tres hombres oriundos de Formosa fueron detenidos en el marco de una investigación por el robo de tres camionetas Toyota Hilux en Santiago del Estero. Los sospechosos están señalados como presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada a la sustracción de vehículos de alta gama.

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Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 31 de octubre y tuvieron como damnificados al juez de Control y Garantías de Monte Quemado, Facundo Sayago; al contador Juan Zemán y a J.G.S., hijo de un médico de Alberdi.

De acuerdo con la investigación, las camionetas estaban estacionadas frente a los domicilios de sus propietarios, en distintos sectores de la ciudad. Se trata de dos Toyota Hilux particulares y una unidad gris afectada al Poder Judicial.

Ocho allanamientos en Formosa

A partir de las tareas investigativas, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y la triangulación de antenas de telefonía celular, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido de los sospechosos y establecer una posible conexión con la provincia de Formosa.

Con las autorizaciones judiciales correspondientes, efectivos del Departamento Homicidios y Delitos Complejos de la Policía de Santiago del Estero participaron de un operativo conjunto con sus pares formoseños.

Se realizaron ocho allanamientos simultáneos: seis en distintos barrios de Clorinda y dos en la ciudad de Formosa. Como resultado, fueron detenidos tres hombres de 29, 25 y 41 años.

Según la investigación, uno de ellos sería el presunto cabecilla de la organización, otro habría cumplido funciones como chofer y colaborador directo, mientras que el tercero estaría vinculado con la logística documental de los vehículos.

Secuestraron equipos para clonar llaves

Durante los procedimientos se incautaron distintos elementos que podrían resultar fundamentales para la causa. Entre ellos, un equipo electrónico de programación de llaves, utilizado para clonar sistemas de inmovilización de vehículos, además de llaves vírgenes y originales de las marcas Toyota y Volkswagen.

También fueron secuestrados dispositivos GPS, teléfonos celulares, equipos portátiles de internet satelital Starlink, documentación presuntamente apócrifa, cédulas de automotor y herramientas de corte.

Los investigadores sospechan que los integrantes de la banda utilizaban dispositivos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad y arranque de los vehículos. Una vez concretados los robos, habrían emprendido la fuga hacia el norte del país.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia santiagueña. La fiscal interviniente, Eugenia Callegaris, prevé avanzar con las indagatorias este miércoles.

Mientras tanto, las tres camionetas sustraídas todavía no fueron recuperadas y continúa la investigación para determinar su paradero y establecer si existen otras personas involucradas.