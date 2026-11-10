El tiempo en Santiago del Estero para este martes 10 de noviembre: nubosidad en aumento y una máxima de 35 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un ascenso de la temperatura respecto al lunes, con cielo algo nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la tarde.

Hoy 01:36

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes una jornada calurosa, con nubosidad en aumento y sin probabilidades de lluvia en Santiago del Estero. La temperatura mínima será de 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 35 °C durante la tarde.

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Durante la madrugada, el termómetro se ubicará en torno a los 17 °C, con cielo algo nublado y vientos del noreste de entre 23 y 31 kilómetros por hora, acompañados de ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Por la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 20 °C, con condiciones similares de nubosidad y vientos del sector norte de entre 23 y 31 km/h.

Para la tarde se espera el momento más caluroso de la jornada, con una máxima de 35 °C y cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 30 °C, con abundante nubosidad y vientos del mismo sector de entre 23 y 31 km/h, nuevamente con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional no prevé lluvias para este martes, con una probabilidad del 0 % durante las cuatro franjas del día. Las principales variaciones estarán relacionadas con el aumento de la nubosidad y la intensidad del viento.

Por otra parte, el pronóstico para el miércoles 11 de noviembre anticipa otra jornada calurosa, con una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 35 °C. Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la mañana, la tarde y la noche estará algo nublado. No se anuncian precipitaciones y los vientos serán leves a moderados, con velocidades de entre 7 y 22 km/h y sin ráfagas significativas.