Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 NOV 2026 | 24º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este martes 10 de noviembre: nubosidad en aumento y una máxima de 35 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un ascenso de la temperatura respecto al lunes, con cielo algo nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la tarde.

Hoy 01:36

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes una jornada calurosa, con nubosidad en aumento y sin probabilidades de lluvia en Santiago del Estero. La temperatura mínima será de 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 35 °C durante la tarde.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la madrugada, el termómetro se ubicará en torno a los 17 °C, con cielo algo nublado y vientos del noreste de entre 23 y 31 kilómetros por hora, acompañados de ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Por la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 20 °C, con condiciones similares de nubosidad y vientos del sector norte de entre 23 y 31 km/h.

Para la tarde se espera el momento más caluroso de la jornada, con una máxima de 35 °C y cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 30 °C, con abundante nubosidad y vientos del mismo sector de entre 23 y 31 km/h, nuevamente con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional no prevé lluvias para este martes, con una probabilidad del 0 % durante las cuatro franjas del día. Las principales variaciones estarán relacionadas con el aumento de la nubosidad y la intensidad del viento.

Por otra parte, el pronóstico para el miércoles 11 de noviembre anticipa otra jornada calurosa, con una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 35 °C. Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la mañana, la tarde y la noche estará algo nublado. No se anuncian precipitaciones y los vientos serán leves a moderados, con velocidades de entre 7 y 22 km/h y sin ráfagas significativas.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. ¿Y si el papa León XIV hubiera visitado Santiago? Así imaginamos su recorrido por la Madre de Ciudades
  2. 2. Violento ataque en Añatuya: una abuela y su nieta fueron heridas con un arma blanca y buscan a tres sospechosos
  3. 3. “Ma, buscame”: los desesperados mensajes que recibió Wanda Nara en medio del conflicto con Mauro Icardi
  4. 4. El papa León XIV compartió una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires
  5. 5. Donald Trump puso en duda la transparencia de las elecciones legislativas en Estados Unidos y sugirió fraude
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT