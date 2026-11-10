El papa León XIV compartió una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires

El encuentro concluyó durante la noche de este lunes, en el marco de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina y tras una intensa jornada de actividades religiosas e institucionales.

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El papa León XIV compartió este lunes por la noche una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires, como parte de las actividades previstas durante su histórica visita al país.

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El encuentro concluyó cerca de la medianoche, luego de una jornada marcada por las actividades del Sumo Pontífice en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires.

La cena reunió al Santo Padre y a los representantes del episcopado argentino, en un espacio de encuentro durante su estadía en el país.

La actividad se desarrolló después de un lunes en el que León XIV encabezó una multitudinaria misa en Palermo y participó de distintos encuentros vinculados con la discapacidad y el mundo del trabajo.