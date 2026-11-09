Unidos por la fe: jóvenes docentes santiagueños viajaron a Córdoba para participar de la misa del papa León XIV

Una delegación de la Fundación Casa de la Juventud partió desde Santiago del Estero para participar de la misa que celebrará el Sumo Pontífice este martes. La emoción y la esperanza acompañan a los jóvenes en esta experiencia especial.

Hoy 22:46

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina sigue despertando muestras de fe y emoción entre los santiagueños. Esta vez, una delegación de jóvenes docentes de la Fundación Casa de la Juventud emprendió viaje desde Santiago del Estero hacia Córdoba con la ilusión de participar de la misa que celebrará el Santo Padre este martes 10 de noviembre.

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Con la alegría de ser parte de un acontecimiento especial para la Iglesia católica, los integrantes de la delegación se suman a los fieles que se trasladan desde distintos puntos del país para acompañar al Pontífice durante su primera visita a suelo argentino.

Desde la Fundación Casa de la Juventud destacaron el significado de esta experiencia, que representa una oportunidad para compartir la fe y fortalecer los lazos de la comunidad. “Como parte de la Iglesia, compartimos la alegría de este encuentro, unidos en la fe y en la oración junto a toda nuestra comunidad”, expresaron.

La presencia de los jóvenes docentes santiagueños en Córdoba refleja el entusiasmo que genera la llegada de León XIV, en una jornada que reunirá a miles de personas en torno a un mismo sentimiento de esperanza y espiritualidad.

De esta manera, Santiago del Estero también dirá presente en la celebración papal, a través de una delegación que lleva consigo la alegría y las oraciones de su comunidad, en el marco de una visita que quedará marcada en la memoria de los fieles argentinos.