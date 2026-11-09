La Municipalidad informó su cronograma de fumigaciones para esta semana

Los operativos se distribuirán entre el martes 10 y el viernes 13 de noviembre, con intervenciones programadas en distintos sectores de la Capital.
La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero informó su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos para esta semana que abarcará diferentes sectores de la ciudad.
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El martes se trabajará en los barrios Siglo XX (sector XIX), Siglo XXI (sector 750 vdas.), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.
El miércoles las tareas se realizarán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.
El jueves la fumigaciones serán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.
El viernes los trabajos se localizarán en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco Bruno Volta y Mosconi.