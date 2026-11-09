La Municipalidad informó su cronograma de fumigaciones para esta semana

Los operativos se distribuirán entre el martes 10 y el viernes 13 de noviembre, con intervenciones programadas en distintos sectores de la Capital.

Hoy 22:31

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero informó su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos para esta semana que abarcará diferentes sectores de la ciudad.

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El martes se trabajará en los barrios Siglo XX (sector XIX), Siglo XXI (sector 750 vdas.), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles las tareas se realizarán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves la fumigaciones serán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes los trabajos se localizarán en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco Bruno Volta y Mosconi.