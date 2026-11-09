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Servicios Urbanos de la Municipalidad repudió la quema de un cesto para residuos ocurrida en el barrio Belgrano

El personal municipal detectó el fuego durante una recorrida habitual e intervino para apagarlo. Desde el área advirtieron que se registraron hechos similares en otros sectores de la ciudad y solicitaron la colaboración de los vecinos.

Hoy 22:28

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero expresó su repudio por la quema intencional de un cesto para residuos ubicado en intersección de las calles Saavedra y 24 de Septiembre, del barrio Belgrano.

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En su recorrido habitual por los trabajos de limpieza y de recolección de residuos, personal municipal advirtió la situación y por ello intervino para apagar el fuego que además representaba un riesgo para los peatones.

Este incidente se suma a otros similares ocurridos días anteriores en la calle colectora y Manuel Argañaraz, del barrio La Católica, y en Únzaga y Balcarce, del barrio 8 de Abril.

El área de Servicios Urbanos pidió a los vecinos comunicar y denunciar este tipo de situaciones, además de reiterar su pedido de sacar la basura domiciliaria debidamente embolsada minutos antes que pase el camión recolector.

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