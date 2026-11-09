Violento ataque en Añatuya: una abuela y su nieta fueron heridas con un arma blanca y buscan a tres sospechosos

Las víctimas denunciaron que fueron interceptadas por dos mujeres y un hombre en plena vía pública. Ambas terminaron hospitalizadas con lesiones en distintas partes del cuerpo.

Hoy 22:41

Una abuela de 60 años y su nieta de 25 resultaron heridas durante un violento ataque ocurrido este lunes 9 de noviembre en la ciudad de Añatuya. El episodio se registró en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle España, donde ambas habrían sido agredidas por tres personas que posteriormente escaparon.

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Según el relato de las damnificadas, caminaban por el sector cuando dos mujeres y un hombre las sorprendieron por detrás, las empujaron y provocaron que cayeran sobre el asfalto. Una vez en el suelo, los agresores las habrían atacado con un arma blanca, ocasionándoles distintas lesiones.

Como consecuencia, la joven de 25 años sufrió cortes en el mentón, la cabeza, los brazos y las manos, además de una importante pérdida de sangre. Por su parte, su abuela presentó escoriaciones, raspones y heridas cortantes, que habría sufrido mientras intentaba proteger a su nieta. Ambas fueron asistidas por una ambulancia municipal y trasladadas al Hospital Zonal de Añatuya para recibir atención médica.

En cuanto a los presuntos responsables, las víctimas señalaron a dos mujeres y un hombre, quienes huyeron del lugar tras la agresión. De acuerdo con la información preliminar, existirían conflictos de vieja data entre las familias involucradas, con antecedentes de enfrentamientos en el barrio Tradición. Sin embargo, todavía no se confirmó si esas diferencias estuvieron relacionadas con el ataque.

En el caso intervino personal de las divisiones de Prevención y Criminalística de la Departamental N.º 13, junto con efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 41. Bajo las directivas de la Justicia, se llevan adelante las actuaciones correspondientes para localizar a los sospechosos y esclarecer las circunstancias del hecho.