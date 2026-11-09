Jineteadas, música y una multitud: la Expo Sumampa 2026 despidió su 17.ª edición a lo grande

El tradicional encuentro reunió a productores ganaderos, artesanos y emprendedores en el Camping Municipal. Las actividades rurales y los espectáculos fueron protagonistas de una celebración que convocó a visitantes de toda la región.

Hoy 21:38

Con jineteadas, gastronomía y música en vivo, la Expo Sumampa 2026 tuvo un cierre a pura tradición y entretenimiento. La 17.ª edición del evento culminó con una multitudinaria presencia de público, que acompañó las diferentes propuestas desarrolladas en el sur santiagueño.

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Bajo el lema "Integrando el sur santiagueño", el Camping Municipal de Sumampa se convirtió en un punto de encuentro para productores ganaderos, artesanos, emprendedores y familias de distintas localidades. Entre los principales atractivos del cierre se destacaron el concurso de cocineros al disco, las destrezas criollas y los espectáculos musicales.

La actividad productiva también ocupó un lugar central durante la segunda jornada, con la realización de la Jura Caprina, Bovina y Ovina. La apertura estuvo encabezada por el ministro de Producción, Néstor Machado, junto al intendente Marcelo Bernasconi. En ese marco, Machado resaltó la importancia de estos encuentros para impulsar la producción regional, facilitar el intercambio y dar visibilidad al trabajo local.

Durante la noche se desarrolló el acto protocolar, que contó con la participación de la diputada provincial Anabella Ríos, jefes comunales de localidades vecinas, productores, concejales y funcionarios municipales, quienes acompañaron las actividades de esta nueva edición.

La realización de la exposición fue posible gracias al trabajo conjunto de la Municipalidad de Sumampa, el Ministerio de Producción, la Sociedad Rural de Sumampa y otras instituciones vinculadas al sector. Al finalizar el encuentro, el intendente Marcelo Bernasconi agradeció a todos los que colaboraron en la organización y el desarrollo de la Expo Sumampa 2026.