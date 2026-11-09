En vivo desde Córdoba: Noticiero 7 y Diario Panorama te muestran la previa de la llegada de León XIV

La provincia se prepara para recibir este martes al Sumo Pontífice. Los primeros peregrinos comenzaron a reunirse para compartir una noche de fe y expectativa antes de la histórica visita.

Hoy 21:23

La expectativa por la llegada del papa León XIV a Córdoba comenzó a sentirse con fuerza este lunes por la noche, cuando los primeros fieles se reunieron para participar de la vigilia previa a la histórica visita del Sumo Pontífice, prevista para este martes 10 de noviembre.

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En un clima de emoción, fe y entusiasmo, los peregrinos comenzaron a congregarse en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde el Santo Padre encabezará una multitudinaria misa durante la mañana del martes.

La vigilia marca el inicio de las actividades organizadas para recibir al pontífice, con la participación de fieles que esperan compartir una jornada histórica para la comunidad católica.

Según el cronograma oficial, León XIV llegará al aeropuerto internacional Ambrosio Taravella a las 9 y, a las 10, presidirá la celebración religiosa en el predio de FAdeA, donde se espera una importante convocatoria.

Posteriormente, el Papa recorrerá distintos sectores de la capital cordobesa y saludará a los presentes desde el balcón del Arzobispado. Por la tarde, mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Desde Córdoba, los equipos periodísticos de Diario Panorama, Noticiero 7 y El Liberal realizan una cobertura especial para mostrar cómo se vive la vigilia, acercando las imágenes, los testimonios y toda la emoción de los fieles que esperan la llegada del papa León XIV.