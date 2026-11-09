“Gracias Argentina”: León XIV salió al balcón de la Casa Arzobispal y bendijo a los fieles

Después de su encuentro en la Catedral Metropolitana, el Papa se asomó a las 20.15 ante cientos de personas que lo esperaban en Plaza de Mayo.

Hoy 21:18

Una multitud de fieles que aguardaba en las inmediaciones de Plaza de Mayo pudo ver finalmente al papa León XIV este lunes por la noche, cuando el Pontífice salió al balcón de la Casa Arzobispal para saludar y bendecir a quienes se habían acercado a esperarlo.

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La aparición se produjo a las 20.15, luego de que el Santo Padre concluyera su encuentro en la Catedral Metropolitana y la oración de la tarde. Durante más de 40 minutos, cientos de personas permanecieron en los alrededores del edificio a la espera de ese momento.

Desde el balcón, León XIV impartió su bendición y expresó su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas durante su visita al país. “Gracias Buenos Aires. Gracias por recibirme. Gracias Argentina”, manifestó ante los presentes.

Luego, extendió su mensaje a las familias y pidió que la bendición de Dios llegara a todos los argentinos. “Sigamos con esa alegría de saber que Cristo nos ama”, expresó antes de concluir con la invocación a la Santísima Trinidad: “Que Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. Amén”.

El saludo marcó otro de los momentos de cercanía del Papa con los fieles durante su paso por la Ciudad de Buenos Aires.