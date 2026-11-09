Un vecino encontró sin vida a un sereno en un aserradero de Monte Quemado: investigan las causas de su muerte

El trabajador fue hallado durante la madrugada de este lunes. El examen médico preliminar no detectó signos de violencia y la Justicia dispuso una autopsia para esclarecer las causas del fallecimiento.

Hoy 20:45

Un hombre de 64 años fue encontrado sin vida durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre en un aserradero de Monte Quemado, departamento Copo. La víctima fue identificada como Carlos Hilario Gómez, quien trabajaba como sereno en el establecimiento ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 4, en el barrio Belgrano Norte.

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El hallazgo se produjo alrededor de las 00:40, cuando un vecino de la zona descubrió al trabajador tendido en el predio y dio aviso al centro de salud local para solicitar asistencia médica.

Tras recibir la alerta, una ambulancia se trasladó hasta el establecimiento maderero. Sin embargo, al llegar al lugar, el personal sanitario constató que Gómez ya no presentaba signos vitales.

Según los primeros datos recabados, el cuerpo del hombre se encontraba tendido boca abajo. Posteriormente, el médico de policía realizó un examen preliminar y determinó que no presentaba signos externos de violencia. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron su fallecimiento.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 22, dependiente de la Departamental N.º 11. Por disposición de la Justicia, se ordenó la realización de una autopsia para establecer las circunstancias de la muerte.