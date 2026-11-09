Junto a un grupo de niños, León XIV recordó a Francisco con una ofrenda floral en la Catedral Metropolitana

El Pontífice visitó el memorial dedicado a Jorge Bergoglio y depositó una ofrenda floral acompañado por un grupo de niños.

Hoy 20:34

En una de las últimas actividades de su agenda de este lunes, el papa León XIV visitó el memorial en homenaje a Francisco, ubicado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, y le rindió tributo con una ofrenda floral.

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El Pontífice llegó acompañado por un grupo de niños, con quienes participó del gesto de homenaje y luego se tomó fotografías. La visita se realizó antes de la celebración de Vísperas junto a los integrantes del Episcopado argentino.

El espacio recuerda a Jorge Bergoglio, quien fue arzobispo de Buenos Aires antes de convertirse en el primer papa argentino. El memorial se encuentra en la capilla de los santos Pedro y Pablo, dentro de la Catedral, y fue concebido como un sitio de homenaje permanente a su figura y a su legado.

La iniciativa fue anunciada en mayo de 2025 por el rector del templo, el presbítero Alejandro Russo, durante una misa celebrada al cumplirse un mes del fallecimiento de Francisco. El proyecto surgió con el propósito de mantener viva la memoria de quien estuvo al frente de la Iglesia porteña durante años y permitir que las nuevas generaciones conozcan su historia.

La construcción del memorial fue posible gracias a las donaciones de los fieles, que participaron del financiamiento de este espacio de recuerdo y reconocimiento al pontífice argentino.