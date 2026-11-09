Horror en El Bobadal: un policía entró desnudo a la casa de su ex, la golpeó e intentó abusar de ella delante de su hijita

El acusado, un cabo primero de 33 años, fue detenido tras un violento episodio ocurrido este domingo. La víctima denunció que fue atacada mientras dormía junto a su hija de 3 años. La Justicia ordenó el secuestro de su arma reglamentaria.

Hoy 14:59

Un estremecedor caso de violencia de género conmocionó a la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez, donde un efectivo de la Policía de Santiago del Estero fue detenido, acusado de ingresar desnudo a la vivienda de su expareja, golpearla brutalmente e intentar abusar sexualmente de ella, mientras su pequeña hija de 3 años se encontraba en la casa.

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El hecho ocurrió el domingo 8 de noviembre y tuvo como víctima a una mujer de 32 años, quien denunció a su expareja, un cabo primero de 33 años, con quien había mantenido una relación de convivencia durante tres años.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Comisaría Comunitaria N° 53, la mujer se encontraba durmiendo junto a su hijita de 3 años cuando el acusado ingresó a la vivienda sin autorización. Según su relato, despertó al sentir que alguien le tocaba el hombro y descubrió que se trataba de su expareja, quien estaba completamente desnudo.

Siempre según la denuncia, el hombre la obligó a trasladarse hacia otra habitación, donde intentó mantener relaciones sexuales con ella contra su voluntad. Ante la negativa de la víctima, el efectivo reaccionó violentamente, tomándola del cuello, arrojándola sobre la cama y propinándole numerosos golpes de puño en la cabeza.

La mujer relató que, mientras gritaba desesperadamente para pedir ayuda, el acusado le introdujo una mano en la boca y tiró de sus dientes para intentar silenciarla.

En medio del ataque, la víctima consiguió desestabilizar al agresor e intentó escapar de la habitación. Sin embargo, el hombre presuntamente la sujetó de los cabellos y le propinó un fuerte golpe con la rodilla en la cabeza.

Finalmente, la mujer logró salir de la vivienda con su pequeña hija en brazos y pedir auxilio a los vecinos, quienes acudieron en su ayuda y alertaron a las autoridades.

La Justicia ordenó la detención del policía

Tras conocerse lo sucedido, tomó intervención el fiscal Rafael Zanni, del Centro Judicial de Termas de Río Hondo, quien solicitó una orden de allanamiento y detención contra el efectivo.

El requerimiento fue autorizado por el juez de Control y Garantías Diego Martín Vittar, y el procedimiento se concretó durante la misma jornada del domingo.

Durante las actuaciones, los investigadores procedieron al secuestro preventivo de una pistola Bersa calibre 9 milímetros, perteneciente al acusado, además de su teléfono celular, uniforme policial y otros elementos vinculados con su función.

El efectivo quedó detenido y alojado en la Alcaidía de la Comisaría Comunitaria N° 53 de El Bobadal, a disposición de la Justicia.

Por el momento, la causa se encuentra caratulada como lesiones calificadas por el vínculo, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque denunciado.

La víctima denunció antecedentes de violencia

Según consta en la denuncia, la mujer aseguró que los episodios de violencia física y psicológica se repetían desde hacía varios años.

La víctima manifestó que llevaba aproximadamente siete meses separada del acusado, pero que este no aceptaba el final de la relación y continuaba acercándose a su domicilio para vigilarla.

También denunció situaciones de celos, daños a elementos de su vivienda y de su negocio, y otros comportamientos que la llevaron a extremar las medidas de seguridad en su hogar por temor a nuevas agresiones.

Entre los antecedentes mencionó un episodio ocurrido en septiembre pasado, cuando el hombre presuntamente la agredió mientras se dirigía a un campeonato, intentó quitarle el teléfono celular y le pasó una motocicleta por encima de una pierna, además de romperle los anteojos.

En aquella oportunidad, según su relato, decidió realizar una exposición policial, pero no formalizó una denuncia penal debido a su situación familiar.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Termas de Río Hondo, que deberá determinar las responsabilidades del acusado y avanzar con las medidas correspondientes para garantizar la protección de la víctima y sus hijos.