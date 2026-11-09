“Nos sobran los motivos”: Rosario Central respondió con un irónico video tras festejar un título antes de tiempo

El Canalla publicó un video en sus redes sociales después de que se viralizara la celebración anticipada por el campeonato que terminó ganando Boca. Además, aprovechó para chicanear a Newell's, su clásico rival.

Hoy 14:43

Rosario Central volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar un particular video en sus redes sociales, con el que respondió a las burlas por haber festejado anticipadamente el título de Campeón de Liga que finalmente quedó en manos de Boca.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo comenzó el sábado, cuando el Canalla estuvo a segundos de consagrarse, pero un gol agónico de Enner Valencia ante Defensa y Justicia le dio el campeonato al Xeneize. En Rosario, miles de hinchas y jugadores habían comenzado a celebrar al creer que el tanto había sido anulado.

Las imágenes del festejo anticipado se viralizaron rápidamente y generaron una catarata de memes. Sin embargo, lejos de mantenerse al margen, el club rosarino decidió responder con una publicación cargada de ironía.

Este lunes, Rosario Central compartió un video que repasó distintas celebraciones del club, incluyendo el título de Campeón de Liga otorgado por la AFA en 2025, las victorias ante Newell's en los últimos clásicos y la conquista de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes de La Plata.

El mensaje más contundente apareció sobre el cierre de la publicación: “Nos sobran los motivos para festejar. Otros festejan por nada”, acompañado por imágenes de jugadores de Newell's celebrando cuando se confirmó que Central no conseguiría el campeonato.

De esta manera, el Canalla buscó dejar atrás las burlas por su festejo fallido y trasladó la polémica al clásico rosarino, sumando un nuevo capítulo a la histórica rivalidad entre ambos clubes.