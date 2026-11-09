Qué necesita Sarmiento de La Banda para avanzar a las semifinales de la Reválida del Federal A

El Profe venció por 1-0 a Alvarado en el partido de ida de los cuartos de final y viajará a Mar del Plata con una ventaja. Conocé qué resultado necesita para seguir en carrera por el ascenso.

Hoy 14:58

Sarmiento de La Banda dio el primer paso hacia las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A al vencer este domingo por 1-0 a Alvarado de Mar del Plata, en el encuentro de ida disputado ante su gente.

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El conjunto bandeño se quedó con un triunfo importante gracias al gol de Axel Ochoa, convertido a los 5 minutos del segundo tiempo, y ahora deberá defender esa ventaja en condición de visitante.

¿Qué resultado necesita Sarmiento para clasificar?

El Profe necesita ganar o empatar en Mar del Plata para asegurar su lugar en las semifinales. Una igualdad en la revancha le permitirá avanzar gracias a la diferencia obtenida en el primer encuentro.

En cambio, si Alvarado gana por cualquier marcador, el equipo marplatense conseguirá la clasificación, debido a que cuenta con ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global.

El partido de vuelta se disputará en el estadio José María Minella de Mar del Plata, con día y horario todavía por confirmar.

De esta manera, Sarmiento afrontará una revancha decisiva con la ilusión de meterse entre los cuatro mejores de la Reválida y continuar en la pelea por el ascenso a la próxima temporada de la Primera Nacional.