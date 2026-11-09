Histórica misa del papa León XIV en Palermo ante más de dos millones de personas

El Sumo Pontífice encabezó una multitudinaria celebración en el Monumento de los Españoles, donde destacó el valor de la familia, llamó a mantener viva la fe y recordó al papa Francisco, despertando una gran ovación entre los fieles.

Hoy 13:26

El papa León XIV encabezó este lunes una histórica misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, ante una multitud estimada en más de dos millones de personas, según cifras difundidas por el Gobierno nacional. Durante la celebración, el Sumo Pontífice dedicó un emotivo mensaje a las familias argentinas, llamó a fortalecer la fe y recordó el legado del papa Francisco.

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La ceremonia comenzó alrededor del mediodía, luego de que el Pontífice recorriera parte de la avenida del Libertador a bordo del papamóvil, saludando a miles de fieles que lo esperaban desde las primeras horas de la mañana. Entre banderas argentinas, aplausos y cánticos, la multitud lo recibió al grito de “León, amigo, el pueblo está contigo”.

Se trató de un acontecimiento histórico, ya que hacía 39 años que un papa no celebraba una misa en suelo argentino. La última había sido presidida por Juan Pablo II, el 12 de abril de 1987.

El emotivo mensaje del Papa a las familias argentinas

Durante su homilía, que se extendió por aproximadamente 11 minutos, León XIV puso a la familia en el centro de su mensaje y destacó su importancia en la construcción de los valores de la sociedad.

“La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”, expresó el Sumo Pontífice.

En ese sentido, resaltó que las familias han sido fundamentales para transmitir la fe, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada.

“No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, sostuvo.

El Papa también hizo referencia a las dificultades que atraviesan numerosos hogares, como la inestabilidad laboral, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que afectan a los jóvenes, y alentó a fortalecer los vínculos familiares a través del diálogo, el perdón y la fe.

La ovación cuando recordó al papa Francisco

Uno de los momentos más emotivos de la celebración se produjo cuando León XIV evocó al papa Francisco, a quien recordó por su labor pastoral como arzobispo de Buenos Aires.

La mención de su antecesor provocó una ovación entre los miles de fieles presentes, que interrumpieron por unos instantes la homilía para expresar su reconocimiento al pontífice argentino.

En otro tramo de su mensaje, León XIV convocó a las familias a asumir un papel activo dentro de la Iglesia. “Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita”, manifestó.

Finalmente, encomendó a las familias argentinas a la Virgen de Luján y a San José, y pidió que cada hogar pueda convertirse en un espacio de encuentro, amor y esperanza.

Una multitud histórica en las calles de Buenos Aires

Desde la madrugada, miles de personas provenientes de distintos puntos de la Argentina y del exterior se congregaron en Palermo para participar de la celebración. Muchas familias incluso pasaron la noche en las inmediaciones del monumento para conseguir una ubicación cercana al recorrido papal.

La misa se desarrolló luego de la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde compartió un encuentro con residentes de la institución y destacó la importancia de garantizar la dignidad y la inclusión de las personas con discapacidad.

La jornada dejó imágenes de profunda emoción y una multitud que acompañó al Sumo Pontífice con cánticos, oraciones y aplausos, en una de las celebraciones religiosas más convocantes de la historia reciente de la Argentina.