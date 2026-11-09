De Pampita a Flor de la V: los famosos que asistieron a la multitudinaria misa del papa León XIV en Buenos Aires

Valeria Mazza, Yanina Latorre, Analía Franchín y Georgina Barbarossa fueron algunas de las figuras del espectáculo que participaron de la histórica celebración en el Monumento de los Españoles. Varias compartieron su emoción a través de las redes sociales.

Hoy 13:07

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina reunió este lunes a miles de fieles en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde el Sumo Pontífice encabezó una multitudinaria misa. Entre los asistentes también se destacaron reconocidas figuras del espectáculo, que llegaron desde temprano para vivir de cerca uno de los momentos más importantes de la visita papal.

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Pampita, Valeria Mazza, Flor de la V, Yanina Latorre, Analía Franchín y Georgina Barbarossa fueron algunas de las celebridades que participaron de la jornada. Varias ocuparon sectores reservados para invitados especiales y compartieron fotografías, videos y mensajes de emoción en sus redes sociales.

Una de las primeras parejas en llegar fue la conformada por Valeria Mazza y Alejandro Gravier, quienes se ubicaron en uno de los sectores destinados a invitados especiales para presenciar la ceremonia religiosa.

Por su parte, Yanina Latorre y Analía Franchín también llegaron con varias horas de anticipación y mostraron cómo fue su ingreso al predio.

“A las 11.30 empieza la misa. Bueno, tenemos dos horas y media para tomar café. No hubo tráfico, perfecta la entrada”, comentó Latorre en sus historias de Instagram, donde se mostró entusiasmada por participar del encuentro.

Otra de las figuras presentes fue Pampita, quien compartió imágenes desde las inmediaciones del altar y mostró el programa oficial de la celebración, que llevaba la inscripción “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.

La modelo ya había participado de la bienvenida al Pontífice durante su llegada al país el domingo, cuando se acercó al Aeroparque para verlo de cerca.

La emoción de Flor de la V y Georgina Barbarossa

Flor de la V también fue una de las figuras que asistieron a la misa, acompañada por su esposo, Pablo Goycochea, y su familia.

A través de sus redes sociales, la conductora compartió una fotografía del encuentro y expresó su emoción por formar parte de la histórica jornada.

“Un día inolvidable junto a mi familia”, escribió, y agregó: “La emoción de participar de la misa del papa León XIV y compartir un momento tan especial con las personas que más amo. Un recuerdo que nos acompañará para siempre”.

Por su parte, Georgina Barbarossa también estuvo presente en el Monumento de los Españoles, desde donde realizó parte de la cobertura de su programa televisivo. La conductora compartió imágenes de la multitud y manifestó su emoción por la posibilidad de presenciar la ceremonia.

Una celebración histórica que reunió a miles de fieles

La presencia de las celebridades se sumó a la de miles de personas que llegaron desde las primeras horas de la mañana a Palermo, con la ilusión de participar de la misa y escuchar el mensaje del papa León XIV.

El encuentro formó parte de la segunda jornada de la visita apostólica del Sumo Pontífice a la Argentina, que comenzó el domingo con actividades oficiales y encuentros con autoridades nacionales.