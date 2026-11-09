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Catequistas y voluntarios santiagueños viajaron a Córdoba para participar del encuentro con el papa León XIV

Integrantes de la comunidad Santa Rosa de Lima, del barrio 8 de Abril, partieron desde Santiago del Estero para ser parte de esta visita histórica.

Hoy 12:38
Santa Rosa de Lima

Catequistas y voluntarios de la comunidad Santa Rosa de Lima, perteneciente a la Arquidiócesis de Santiago del Estero y ubicada en el barrio 8 de Abril, emprendieron este lunes un viaje hacia Córdoba para participar de las actividades previstas por la visita del papa León XIV.

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Los integrantes de la comunidad, que habitualmente prestan servicio y colaboran en distintas tareas pastorales, se sumaron a esta convocatoria histórica con mucha expectativa, entusiasmo y emoción.

La delegación partió desde Santiago del Estero con el deseo de vivir de cerca un acontecimiento significativo para la Iglesia católica y compartir junto a miles de fieles este encuentro con el Santo Padre.

El viaje representa una oportunidad especial para quienes, desde el servicio y la vocación, trabajan día a día acompañando la vida religiosa de su comunidad.

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