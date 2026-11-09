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Soledad Pastorutti conmovió a los fieles en la primera misa del papa León XIV en Argentina

La cantante de Arequito participó de la celebración religiosa en el Monumento de los Españoles, donde una multitud se congregó para recibir al Sumo Pontífice.

Hoy 12:08

Minutos antes de que el papa León XIV diera su primera misa en la Argentina, en el Monumento de los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires, hubo un show musical para los fieles.

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Una de las que lideró el espectáculo fue Soledad Pastorutti, junto a su hermana Natalia, que hizo un repertorio especial focalizado en música religiosa.

La Sole alentó desde el escenario varias veces a los fieles, que se emocionaron con su show. Además, lució el poncho que la caracteriza, aunque esta vez eligió uno con los colores de la bandera argentina.

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