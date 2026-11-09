Mikey Madison confesó que ganar el Oscar complicó sus relaciones personales

La protagonista de "Anora" habló sobre los cambios que experimentó en su vida después de obtener el máximo reconocimiento de Hollywood. La actriz reconoció que ahora observa con mayor atención las intenciones de quienes se acercan a ella.

Hoy 10:29

La fama y el reconocimiento internacional llegaron de manera vertiginosa para Mikey Madison después de ganar el Oscar a mejor actriz por su interpretación en Anora. Sin embargo, el éxito también trajo cambios en su vida personal. En una reciente entrevista con Harper's Bazaar, la intérprete reconoció que sus relaciones se volvieron más complicadas desde que alcanzó la popularidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Siento que siempre hay una voz en el fondo de mi cabeza que me pregunta: ‘¿Alguien quiere algo de mí?’”, confesó la actriz de 27 años al reflexionar sobre la manera en que cambió su vínculo con otras personas después de recibir el premio de la Academia.

Madison explicó que, aunque intenta creer que quienes se acercan lo hacen por una amistad genuina o por el deseo de establecer una conexión, en ocasiones puede advertir rápidamente otras intenciones.

“Quieres creer que eso no es cierto y que lo que alguien busca es simplemente conexión o amistad. Y a veces también puedo darme cuenta de sus intenciones desde muy lejos”, agregó.

La actriz también señaló que la fama puede convertirse en una experiencia extraña y solitaria, especialmente para las mujeres jóvenes que comienzan a ganar notoriedad en la industria del entretenimiento.

Te recomendamos: Mikey Madison es la protagonista de una campaña global de Tiffany & Co.

En ese sentido, contó que siente un impulso de proteger a otras actrices más jóvenes, incluso a aquellas que no conoce personalmente. También destacó la importancia de generar vínculos de compañerismo y apoyo mutuo en un ambiente históricamente marcado por la competencia.

Una carrera que cambió después de Anora

Madison alcanzó el reconocimiento mundial gracias a Anora, la película dirigida por Sean Baker que le permitió obtener el Oscar en 2025. Hasta entonces, ya había participado en producciones como Érase una vez en Hollywood y la franquicia Scream, pero el premio de la Academia transformó su lugar dentro de Hollywood.

En la entrevista, la intérprete reconoció que las oportunidades profesionales se multiplicaron después de aquel reconocimiento, aunque aseguró que sus objetivos siguen siendo los mismos: asumir riesgos, explorar personajes diferentes y participar en proyectos que tengan significado.

Actualmente, Madison protagoniza The Social Reckoning, la nueva película escrita y dirigida por Aaron Sorkin, en la que interpreta a Frances Haugen, la exempleada de Facebook que denunció las prácticas internas de la compañía.

Pese a su creciente popularidad, la actriz busca conservar una vida alejada de la exposición permanente y mantener un círculo cercano de personas en las que pueda confiar.