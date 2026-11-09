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Axel Kicillof le regaló un mate al papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione

El mandatario bonaerense participó del encuentro con el Sumo Pontífice en la institución que brinda atención y alojamiento a personas con discapacidad.

Hoy 09:32
El regalo de Axel Kicillof

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione ubicado en Claypole. Tras cruzar algunas palabras, el Sumo Pontífice y el mandatario provincial intercambiaron regalos.

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Durante el encuentro, el mandatario bonaerense le regaló un mate al Papa. León XIV, en tanto, le dio un obsequio a Kicillof y a su esposa, Soledad Quereilhac, que incluyó una medalla tallada con la imagen del corazón de Don Orione.

El Sumo Pontífice asistió al Cottolengo de Don Orione, una institución que brinda alojamiento, atención y acompañamiento integral a personas con discapacidad. Hoy hospeda a más de 400 residentes.

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