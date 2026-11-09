Encerró a su hija para que no rindiera un examen por una insólita razón y terminó detenida

El hecho ocurrió en Kenia, donde una mujer de 38 años impidió que su hija asistiera a una evaluación escolar por una particular creencia religiosa.

Hoy 09:24

Una mujer de 38 años fue detenida en Kenia luego de encerrar a su hija en su casa para impedir que rindiera un examen nacional. El insólito episodio ocurrió en el condado de Mombasa, donde la madre tomó la decisión al descubrir que el número de identificación asignado a la estudiante era el 666, una cifra que consideraba “satánica”.

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El hecho ocurrió durante la Evaluación de Educación Primaria de Kenia (KPSEA), una prueba nacional destinada a alumnos de sexto grado, de aproximadamente 11 años. La niña había rendido con normalidad el lunes, pero no se presentó a la siguiente jornada de exámenes.

Según explicó el director del establecimiento educativo, Bakari Mwerephe, la propia madre había advertido que no permitiría que su hija continuara con las evaluaciones debido al número asignado, al que vinculaba con sus creencias religiosas.

Cómo descubrieron que la niña estaba encerrada

La ausencia de la estudiante encendió las alarmas entre las autoridades escolares, que comenzaron a comunicarse con la familia para conocer qué había ocurrido.

Al descubrir que la menor permanecía encerrada en su vivienda, una tía alertó a la Policía. Cerca de las 9.30 de la mañana, efectivos policiales y personal de protección infantil llegaron al domicilio para intervenir.

Finalmente, la niña fue rescatada y pudo continuar con sus evaluaciones, luego de que las autoridades escolares autorizaran que recuperara los exámenes que había perdido. Mientras tanto, su madre quedó detenida.

"Me lo reveló Dios": la explicación de la madre

Tras su detención, la mujer intentó justificar su decisión basándose en sus creencias religiosas. "Mi hija tiene que hacer un examen con el número de evaluación 666 y está escrito en la Biblia", expresó.

Además, aseguró ser “una persona temerosa de Dios, una sierva de Dios y predicadora”. Según sostuvo, Dios le había revelado el número y no comprendía por qué las autoridades habían decidido arrestarla.

La comandante policial del subcondado de Jomvu, Selina Chirchir, confirmó que los agentes recibieron instrucciones de intervenir de inmediato para garantizar que la menor pudiera continuar con su educación.

El caso generó repercusión por la particular justificación de la madre, quien asoció el número de identificación escolar con una señal religiosa y terminó detenida por impedir que su hija rindiera los exámenes.